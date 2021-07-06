Пассажирка отказалась платить и обматерила слабослышащего таксиста в Новосибирске

В Новосибирске пассажирка пнула и обматерила слабослышашего таксиста. Видеозапись, которой поделился сам мужчина, опубликовало РИА Новости.

Причиной конфликта стали деньги – женщина отказалась отдавать водителю 207 рублей за поездку. Мужчина отказался открывать двери автомобиля и потребовал оплаты, после чего пассажирка сначала стала оскорблять водителя и даже попыталась устроить драку.

Полиция инициировала проверку по факту инцидента.

Напомним, что в ноябре 2020 года пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Кроме того, женщина пообещала водителю "проблемы".