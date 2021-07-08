Сотрудники алтайского "Агроцентра" прошли массовую вакцинацию от коронавируса

В Барнауле сотрудники компании "Агроцентр" прошли массовую вакцинацию от коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, акция стала идеей руководства предприятия.
"Мы разделяем обеспокоенность Правительства Алтайского края по поводу распространения коронавирусной инфекции. Я сам осенью прошлого года тяжело переболел COVID-19 и не понаслышке знаю о коварности этой инфекции и ее негативных последствиях для здоровья. По прошествии восьми месяцев после болезни прохожу очередной курс реабилитации по постковидной программе", — рассказал председатель совета директоров компании "Агроцентр" Александр Костин.
Ранее массовую вакцинацию уже прошли сотрудники сети барнаульских общепитов, железнодорожного вокзала, ТЦ "Праздничный", сети магазинов "НОВЭКС" и другие. А 25 июня к ним присоединилась и компания "Стройберг". При этом вакцину поставили не только действующим работникам, но и бывшим сотрудникам.
Комментарии
Для консультации перед вакцинацией очередь у терапевта , если записаться 07.07.2021 на 21.07.2021 можно посчитать. Без консультации можно стать трупом. ВОТ вам и вакцинация , делаем выводы сами. Очередь в 3 поликлинике Барнаула на Молодежной.
8.07.2021 10:10
bservice
А что происходит на консультации? Там сдают какие-то анализы или только анамнез?
поставил на молодежке без очереди- записался через госуслуги, терапевт замерил давленку и температуру и всЁ
Прежде, чем поставить надо к ТЕРАПЕВТУ это обязательно. Даже просто эли есть проблемы, это первый врач. Теперь, на приеме скажите у меня было 20 дней назад вот это и как вачь вам ответит...
Молодцы!
А ты молодец!
8.07.2021 10:21
bservice
Прежде, чем поставить надо к ТЕРАПЕВТУ это обязательно.
Не сочиняйте сказок. Как тогда ставят в передвижных пунктах вакцинации?
Вам это не напоминает тридцатые годы прошлого столетия? Коллектив такой-то осудил…, заклеймил… Ну вы поняли
8.07.2021 10:21
bservice
Прежде, чем поставить надо к ТЕРАПЕВТУ это обязательно.
Не сочиняйте сказок. Как тогда ставят в передвижных пунктах вакцинации?
Так и ставят! Под вашу ответственность же. Это уже ваши проблемы что вы не были у терапевта и не проходили предвакцинального обследования.