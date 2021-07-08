Сотрудники алтайского "Агроцентра" прошли массовую вакцинацию от коронавируса

В Барнауле сотрудники компании "Агроцентр" прошли массовую вакцинацию от коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, акция стала идеей руководства предприятия.

"Мы разделяем обеспокоенность Правительства Алтайского края по поводу распространения коронавирусной инфекции. Я сам осенью прошлого года тяжело переболел COVID-19 и не понаслышке знаю о коварности этой инфекции и ее негативных последствиях для здоровья. По прошествии восьми месяцев после болезни прохожу очередной курс реабилитации по постковидной программе", — рассказал председатель совета директоров компании "Агроцентр" Александр Костин.

Ранее массовую вакцинацию уже прошли сотрудники сети барнаульских общепитов, железнодорожного вокзала, ТЦ "Праздничный", сети магазинов "НОВЭКС" и другие. А 25 июня к ним присоединилась и компания "Стройберг". При этом вакцину поставили не только действующим работникам, но и бывшим сотрудникам.