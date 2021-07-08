Такой день. Отключение горячей воды в Барнауле и расширение Чуйского тракта

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 7 июля.

С 9:00 до 21:00 8 июля в Барнауле перекроют горячую воду на улицах Коллективная, Линейная и Цеховая. В СГК уточнили, что под отключение попадают пять многоквартирных и 13 частных домов. Это необходимо для установки заглушек на участке тепловой сети у здания №20 на проспекте Калинина, где в дальнейшем произведут замену трубопровода.

Газель с колбасами и пельменями перевернулась на Чуйском тракте. Причиной аварии стало лопнувшее колесо. Вся продукция, которую перевозил автомобиль, разлетелась по дороге. Проезжающие мимо водители остановились и помогли собрать уцелевшую еду.

На основании решения конкурсной комиссии победителем отбора признано общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Гарант". Новый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Заринской зоне приступит к работе 31 августа.

Компания "ГенПодряд" планирует засыпать часть барнаульского Ковша и построить на участке три панельных дома. По словам соучредителя компании "ГенПодряд" Андрея Загарина, создание искусственного земельного участка – дорогостоящий процесс. Один из ее этапов – берегоукрепление, без которого невозможно начать строительство новых домов. По мнению предпринимателя, эта работа повысит безопасность уже возведенных новостроек на берегу водоема.

Дорожники продолжают работать над расширением Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов. Сейчас работы завершены почти на 60%. В УПРДОР "Алтай" рассказали, что проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделяют металлическим барьерным ограждением.

Алтайский край с большим отрывом стал лидером по числу детей с онкозаболеваниями в Сибири. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.