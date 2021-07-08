Алтайский край "с большим отрывом" занял первое место в Сибири по числу онкобольных детей

Алтайский край с большим отрывом стал лидером по числу детей с онкозаболеваниями в Сибири. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, пишет ТАСС.

"По Сибири больше всего детей [с онкологией], с большим отрывом. Боюсь называть эту цифру. Надо вместе с региональным Минздравом разобраться, чем обусловлена такая разница", — сказал Демешин.

Он поручил новому прокурору Алтайского края Антону Герману выяснить причину большого числа детей с онкологическими заболеваниями.

"Может есть предприятие, несущее угрозообразующие факторы. Надо разобраться, но количество, исходя из статистики, несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе Сибири", — добавил замгенпрокурора.

На сегодня в Алтайском крае состоят на учете 453 ребенка с онкологическими заболеваниями. Ежегодно у детей выявляют до 60 случаев злокачественных опухолей, пояснили агентству в региональном Минздраве.

Напомним, 7 июля Дмитрий Демешин представил коллективу нового прокурора Алтайского края Антона Германа, назначенного на должность в начале июля президентом России Владимиром Путиным.

Позднее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил нового прокурора с назначением на должность и пожелал ему успехов.