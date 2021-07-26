Первый крупный мобильный пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре Барнаула

В Барнауле появится первый крупный мобильный пункт вакцинации на базе торгового центра "Геомаркет", сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. Он откроется в ближайшие дни.
"Мы планируем открывать крупные вакцинальные центры, рассчитанные не на приём одного человека единовременно, а на пять-шесть приёмов. Сейчас мы на стадии подготовки первой такой площадки, но планируем ещё несколько", – сказала Вахлова.
Крупные пункты вакцинации будут отличаться от тех, которые работают сейчас, мощностью и количеством медиков, чтобы сразу несколько желающих могли поставить прививку, не дожидаясь очереди. "Врачей на эти цели найдём, у нас ещё медики не из всех медицинских организаций привлечены к вакцинации, так что людей хватит", – отметила чиновница.
По словам медиков, главной целью создания крупных пунктов вакцинации является сокращение очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.
Напомним, что 27 июля в Алтайском крае начинается обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения. График выездов на предприятия для прививок составлен уже на 10 дней вперёд, заявила Жанна Вахлова. В рядах первых прививаются сотрудники ТЭЦ-3, компании "Тонар" и нескольких школ. Вакцины, подчеркнули в ведомстве, хватит на всех – сейчас в крае 60 тысяч доз обоих компонентов, а дополнительные дозы своевременно подвозят по требованию медучреждений.
На сегодняшний день в Барнауле работает три пункта мобильной вакцинации: рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86в) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также у ТРЦ "Галактика". Ранее были закрыты точки вакцинации на пл. Спартака и автовокзале из-за низкого спроса. Поставить прививку в действующих пунктах можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.
Комментарии
А я считаю, что с точки зрения не создавать скопления людей, лучше много мелких пунктов
Что-то сегодня не увидел пункт мобильной вакцинации рядом с торгово-развлекательным центром "Весна" (ул. Малахова, 86в).Может не разглядел?
Все делают для образования очередей
26.07.2021 16:18
Виктор
Если 3 этажа стоят пустыми,то какое скопление может быть? Там с дистанцией 1,5 метра можно человек 500 расставить.
В весне на 1м этаже стационарно прививают, люди есть.
26.07.2021 16:37
Гость
Без скоплений — это например если в помещении одномоментно находятся человек 5 вакцинируемых. Например, записываешься — вылазит время 13:45, ты приходишь ровно к 13:45, не раньше, заходишь, вакцинируешься и выходишь через другую дверь. Или это так сложно организовать?
Зачем он нужен
В Весне не на первом, а на втором прививают, и очередей нет, конечно если не идти к открытию магазина.
26.07.2021 16:59
- гость -
Зачем он нужен
Вам, бессмертным, знающих всё о теории заговора и смерти от прививки через 3 года, не зачем.
Это для обычных людей.
Отлично!
Завтра своих работяг загоню под шприцы всем стадом, как баранов прямоходячих. Они уже нормально обработаны призывами "звёзд" и политиков, и заявлениями об увеличении потенции у мужчин.
Берут пример с Собянина.
Тебя самого прививали в детстве от всяких инфекций, а ты, неблагодарная скoтина, теперь выкаблучиваешься?
Сравнивать вакцины, победившие болезни и проверенные временем, с вакцинами от ковида может только недалекий человек. Вот Вы можете, поэтому и сравниваете.
Сталинской вакциной я и сейчас в первых рядах бы привился! И ещё убеждал бы несознательных. Сейчас нет доверия к власти.
Поставил прививку 23-го июля в своей поликлинике.. Очередь огроменная - аж я, и еще одна дама.. Записывался через госуслуги, что характерно - была только одна запись на неделю. Пришел на 15 минут раньше назначенного времени. Не увидел никого, кроме вышеозначенной дамы. Поставил прививку, посидел еще минут 5-7 в поликлинике - никто не подошел.
Выводов не будет, выводы делайте сами, но кто-то на всей этой истерии построит очередную дачку и купит шестой ЛендКрузер второй любовнице брата жены - однозначно..