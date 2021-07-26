Первый крупный мобильный пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре Барнаула

В Барнауле появится первый крупный мобильный пункт вакцинации на базе торгового центра "Геомаркет", сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. Он откроется в ближайшие дни.

"Мы планируем открывать крупные вакцинальные центры, рассчитанные не на приём одного человека единовременно, а на пять-шесть приёмов. Сейчас мы на стадии подготовки первой такой площадки, но планируем ещё несколько", – сказала Вахлова.

Крупные пункты вакцинации будут отличаться от тех, которые работают сейчас, мощностью и количеством медиков, чтобы сразу несколько желающих могли поставить прививку, не дожидаясь очереди. "Врачей на эти цели найдём, у нас ещё медики не из всех медицинских организаций привлечены к вакцинации, так что людей хватит", – отметила чиновница.

По словам медиков, главной целью создания крупных пунктов вакцинации является сокращение очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.

Напомним, что 27 июля в Алтайском крае начинается обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения. График выездов на предприятия для прививок составлен уже на 10 дней вперёд, заявила Жанна Вахлова. В рядах первых прививаются сотрудники ТЭЦ-3, компании "Тонар" и нескольких школ. Вакцины, подчеркнули в ведомстве, хватит на всех – сейчас в крае 60 тысяч доз обоих компонентов, а дополнительные дозы своевременно подвозят по требованию медучреждений.

На сегодняшний день в Барнауле работает три пункта мобильной вакцинации: рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86в) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также у ТРЦ "Галактика". Ранее были закрыты точки вакцинации на пл. Спартака и автовокзале из-за низкого спроса. Поставить прививку в действующих пунктах можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.



