Такой день. Драка на дороге в Барнауле и недоступный бензин в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 9 августа.

Молодые люди устроили драку прямо на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 августа. Причина конфликта и состояние пострадавших уточняются. Предположительно, участники драки были пьяны.

Бензин в Алтайском крае оказался одним из самых недоступных в стране. Регион занял только 76-е место из 85 возможных в рейтинге РИА Новости. Больше всего бензина на среднемесячную зарплату можно купить на Крайнем Севере и в Москве, меньше всего – в республиках Северного Кавказа и Ивановской области.

Курорты Алтайского края заняли второе место по росту цен на аренду жилья среди лечебно-оздоровительных курортов России. По сравнению с допандемийным летом 2019 года средняя стоимость выросла на 46%.

Региональное отделение Пенсионного фонда России помогло жительнице Барнаула получить "путинские" 10 тысяч рублей на свою 16-летнюю дочь, которая столкнулась с задвоением СНИЛС из-за совпадения ФИО и даты рождения с другой девочкой из Екатеринбурга.

Почти во всех сегментах на барнаульском рынке недвижимости в июле наблюдается снижение цен. Небольшое снижение цен отмечается в сегменте строящихся квартир. На конец июля стоимость квадратного метра упала с 63,13 до 62,57 тыс. рублей.