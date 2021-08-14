Такой день. Загадочное авиашоу и аварии с участием велосипедистов

После сильных дождей в Барнауле тротуар в одном из дворов начал уходить под землю. Провал произошёл у дома № 28 по улице Деповской. Как отмечают местные жители, ранее на месте провала проводились работы по ремонту теплосетей.

Археологи нашли уникальный каменный нож с микроретушью, предположительно, времён палеолита во время раскопок в Чарышском районе Алтайского края. Таких предметов в мире не более 10, а в последний раз подобный артефакт находили во Франции 60 лет назад.

Жители города в социальных сетях рассказали о спонтанном авиашоу, которое прошло на Речном вокзале.

В правительстве Алтайского края обсудили дальнейшее развитие аэропортового комплекса Барнаула. До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия "Алтай". Это позволит заключить предусмотренные соглашения.

В Алтайском крае дорожники завершили работы на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Изначально объект должны были сдать в 2022 году. Однако поступили дополнительные средства из краевого бюджета, и подрядчик завершил ремонт в этом сезоне. Стоимость работ превысила 60 миллионов рублей.

С начала 2021 года на дорогах Алтайского края произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. 55 человек травмированы в результате подобных аварий. Среди пострадавших – 28 детей. Два человека погибли.

Компания "Научно-технический центр "Дорожные технологии" выиграла контракт на нанесение дорожной разметки в Барнауле. Аукцион состоялся 30 июля. Как следует из данных на сайте госзакупок, в тендере участвовало три организации: оренбургское ООО "Вектор", барнаульское ООО "Алтайсветстрой" и ООО "НПЦ "Дорожные технологии".