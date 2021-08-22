Такой день. Смертельное ДТП с пешеходом и обновление дорожной разметки в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 22 августа.

Дорожники в Барнауле продолжают обновлять разметку. Новые зебры уже появились возле школ в посёлках Центральный, Бельмесево, Новомихайловка, Лесной, в сёлах Лебяжье и Гоньба, а также возле школ, расположенных в различных микрорайонах города.

В ночь с 21 на 22 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД.

Кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Марию Бутину не снимут с выборов после требования Кировского отделения КПРФ.

Документы Бутиной проверили и не выявили нарушений, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он также добавил, что проверки кандидатов не прекращаются и после их регистрации, но в отношении Бутиной никаких новых данных и документов не поступало.