ЦИК отказался снимать "алтайскую шпионку" Бутину с выборов в Госдуму

Кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Марию Бутину не снимут с выборов после требования Кировского отделения КПРФ. Как пишет Znak.com со ссылкой на ЦИК, для этого не нашлось оснований.
Документы Бутиной проверили и не выявили нарушений, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он также добавил, что проверки кандидатов не прекращаются и после их регистрации, но в отношении Бутиной никаких новых данных и документов не поступало.
Сама Бутина заявила, что к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Госдуму она не являлась владельцем иностранных ценных бумаг. "Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моём имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось", – высказала своё мнение она.
Напомним, ранее Кировское реготделение КПРФ потребовало исключить Марию Бутину из кандидатов на предстоящих выборах. Представители партии объяснили это тем, что общественница имеет иностранное финансирование. Согласно опубликованным ЦИК сведениям, в графе источники выплат у Бутиной значится восемь наименований. Общая сумма задекларированных доходов составляет свыше 65 млн рублей. Также кандидат внесла в декларацию облигации 34 компаний. Среди них – фирмы из США, Мексики, Индонезии, Испании и Великобритании, а также министерство финансов Аргентины. Общая стоимость облигаций превышает 24 млн рублей.
Комментарии
Наголоталась американского семени, теперь можно и в Госдуму РФ. Классика.
Зарплату из ЦРУ задекларировала?
Скорее она- иностранный агент, т.к. содержанка престарелых американских чиновников, оказывала им определённого вида индивидуальные услуги за денежное вознаграждение.
Гражданка России Мария Бутина, осужденная в США и отпущенная на свободу, сообщила, что друзья-американцы оплатили ее обучение в американском вузе в Вашингтоне.
"Да, это оплатили американцы. Американские мои друзья, у меня есть один очень хороший товарищ, вернее я бы сказала два товарища, они очень состоятельные люди в Америке."
Депутана, которую мы заслужили.
Классическая схема, в нашей политике.
1. Бабки
2. Срок
3. Депутатсво
Басманное правосудие.
Основная задача ЦИКА обеспечить избрание исключительно только лоялистов. А тут как на войне - все способы хороши.
Вот и выбирайте сами из американских подстилок самых достойных
Как же её снимут с выборов, она же своя в "доску". Так едросов прославлять!
22.08.2021 12:50
- гость -
отличный и современный политик Маша Бутина - новый кумир молодежи
Да ладно) молодежь наша совсем даже не безмозглая, все видит и все понимает)
она была на переднем фронте, ее надо наградить lol
а Катя Му Му тоже баллотируется?
Братья и сёстры! Обращение Андрея Караулова к зрителям. Послушайте! И разошлите друзьям
22.08.2021 15:46
гость
Ну еще не хватало! Нашли, кого советовать)))))
22.08.2021 14:20
- гость -
1. Грубо, грубо!
2. А почему вы решили, что она кумир молодежи? Ну очень в этом сомневаюсь!
22.08.2021 15:57
- гость -
дак вам до молодёжи, как до Пекина раком
Грубо, грубо!
а как думаете - старые пендосы с кандидатом от партии Единая Россия вели себя грубо или нежно?
22.08.2021 16:11
- гость -
По себе не судите!
Уж лучше бы за неё проголосовал, чем за нашего мажора-барчука Бессарабова. А учитывая как поднялось против Марии сетевое болото вл главе с хохло-чухонскими тролями, так тем более.
Не очень приятно, что КПРФ Бутину побаивается, возникает подозрение, что не уверены, что смогут победить. А это плохо. Если кандидаты от партии, которая предлагает снизить пенсионный возраст не уверены, что могут победить кандидата от партии, которая повысила пенсионный возраст, значит вообще все плохо
мажора-барчука Бессарабова
Он с пиндоссами связи не имел, в тюрьме за это не сидел