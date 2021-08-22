ЦИК отказался снимать "алтайскую шпионку" Бутину с выборов в Госдуму

Кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" Марию Бутину не снимут с выборов после требования Кировского отделения КПРФ. Как пишет Znak.com со ссылкой на ЦИК, для этого не нашлось оснований.

Документы Бутиной проверили и не выявили нарушений, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он также добавил, что проверки кандидатов не прекращаются и после их регистрации, но в отношении Бутиной никаких новых данных и документов не поступало.

Сама Бутина заявила, что к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Госдуму она не являлась владельцем иностранных ценных бумаг. "Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моём имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось", – высказала своё мнение она.

Напомним, ранее Кировское реготделение КПРФ потребовало исключить Марию Бутину из кандидатов на предстоящих выборах. Представители партии объяснили это тем, что общественница имеет иностранное финансирование. Согласно опубликованным ЦИК сведениям, в графе источники выплат у Бутиной значится восемь наименований. Общая сумма задекларированных доходов составляет свыше 65 млн рублей. Также кандидат внесла в декларацию облигации 34 компаний. Среди них – фирмы из США, Мексики, Индонезии, Испании и Великобритании, а также министерство финансов Аргентины. Общая стоимость облигаций превышает 24 млн рублей.