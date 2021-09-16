Жёсткое столкновение автомобилей произошло в Барнауле

Серьёзное столкновение автомобилей произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. Согласно видеозаписи с места происшествия, которую опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул", в ДТП есть пострадавшие.

На кадрах видно, что в столкновении приняли участие две машины. Рядом с местом происшествия находится автомобиль реанимации, а также сотрудники МЧС.

Причины происшествия и состояние пострадавших уточняются.

Напомним, 14 сентября два автомобиля столкнулись на выезде из Заринска. Согласно видеозаписи, одна из машин вылетела с трассы, а в другом транспортном средстве зажало человека.