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Такой день. Два ДТП с трамваями в Барнауле и опровержение отставки алтайского министра

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 21 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сразу два ДТП с трамваями произошли за день в Барнауле. Утром иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна". Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов.

Как сообщили в ГИБДД Барнаула, после столкновения автомобилист скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают полицейские.

Позднее в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова у вагона отлетела колёсная пара. За сломанным трамваем собралась очередь из электротранспорта, а движение по участку было временно заблокировано.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев опроверг информацию СМИ о скорой отставке и переезде в Москву – по некоторым сообщениям, экс-глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин в ближайшие месяцы может заменить Алексея Перфильева на посту министра спорта Алтайского края.

"Как уже говорил неоднократно, работаю и продолжаю работать в одной команде с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и с коллегами из правительства Алтайского края. Слухи о повышении не достоверны. Пользуйтесь официальными, проверенными источниками. Открыт к общению", – сказал министр в разговоре с корреспондентом amic.ru.

Барнаульцы присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Перми. 21 сентября десятки студентов АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ и других вузов принесли цветы к Мемориалу Славы. Также с траурными букетами пришли и жители города. Акция началась в 13:00 и продлилась до вечера.

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше. Согласно решению управления по тарифам, с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882  до 2113 рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.09.2021 00:05
гость

На каком транспорте безопаснее ездить на работу?
ГБДД пора выставить пост на перекрестке на против тц Волна.
Безразличие на дорогах.

22.09.2021 00:33
гiсть

как всегда в комментариях виноватят пешеходов, которые не убедились, что их пропускают, здесь трамвай должен был в этом убедиться

22.09.2021 08:13
- гость -


22.09.2021 00:33
гiсть
Разве Вас кто то заставляет убеждаться в вашей безопасности при переходе дороги? Это Ваше право. Хотите убеждайтесь и живите долго и счастливо, а хотите не убеждайтесь и лежите на больничной койке весь переломанный, но с радостным чувством, что я же был прав! Трамвай железный, его поставят на рельсы, гайки подкрутят, железо кувалдой подровняют и дальше поедет!

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