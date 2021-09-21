Такой день. Два ДТП с трамваями в Барнауле и опровержение отставки алтайского министра

Сразу два ДТП с трамваями произошли за день в Барнауле. Утром иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна". Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов.
Как сообщили в ГИБДД Барнаула, после столкновения автомобилист скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают полицейские.
Позднее в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова у вагона отлетела колёсная пара. За сломанным трамваем собралась очередь из электротранспорта, а движение по участку было временно заблокировано.
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев опроверг информацию СМИ о скорой отставке и переезде в Москву – по некоторым сообщениям, экс-глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин в ближайшие месяцы может заменить Алексея Перфильева на посту министра спорта Алтайского края.
"Как уже говорил неоднократно, работаю и продолжаю работать в одной команде с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и с коллегами из правительства Алтайского края. Слухи о повышении не достоверны. Пользуйтесь официальными, проверенными источниками. Открыт к общению", – сказал министр в разговоре с корреспондентом amic.ru.
Барнаульцы присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Перми. 21 сентября десятки студентов АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ и других вузов принесли цветы к Мемориалу Славы. Также с траурными букетами пришли и жители города. Акция началась в 13:00 и продлилась до вечера.
С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше. Согласно решению управления по тарифам, с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882 до 2113 рублей.
Комментарии
На каком транспорте безопаснее ездить на работу?
ГБДД пора выставить пост на перекрестке на против тц Волна.
Безразличие на дорогах.
как всегда в комментариях виноватят пешеходов, которые не убедились, что их пропускают, здесь трамвай должен был в этом убедиться
22.09.2021 00:33
гiсть
Разве Вас кто то заставляет убеждаться в вашей безопасности при переходе дороги? Это Ваше право. Хотите убеждайтесь и живите долго и счастливо, а хотите не убеждайтесь и лежите на больничной койке весь переломанный, но с радостным чувством, что я же был прав! Трамвай железный, его поставят на рельсы, гайки подкрутят, железо кувалдой подровняют и дальше поедет!