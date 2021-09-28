Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с 84-летием региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил местных жителей с днём рождения региона. 28 сентября со дня его образования прошло ровно 84 года.

По словам Томенко, за свою историю Алтайский край внёс значительный вклад в экономику страны, стал житницей и здравницей, промышленным, культурным, образовательным и туристическим центром, а также отметил, что "мы всегда будем помнить воинский и трудовой подвиг жителей региона в годы Великой Отечественной войны".

"В Алтайском крае живут люди с сильным характером. Мы умеем трудиться, достигать поставленных целей и отвечать на серьёзные вызовы. Сегодня регион, продолжая борьбу с пандемией, постепенно восстанавливает экономику. На докризисный уровень вышла промышленность, ещё продолжается уборочная кампания, а аграрии уже собрали хороший урожай. Мы ежегодно открываем новые школы и детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, строим дороги", – написал политик в Instagram.

Томенко добавил, что у региона есть серьёзные планы развития, которые обязательно будут реализованы, а также пожелал всем здоровья, счастья и успехов.