В ГИБДД рассказали подробности столкновения поезда с пассажирским автобусом на Алтае

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом на в Кулундинском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, ДТП произошло 24 декабря около 16:50 на 363 км железнодорожного пути направления Кулунда — Славгород – Карасук.

"Предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения при пересечении железнодорожного переезда столкнулся с товарным поездом. В салоне автобуса находились 14 человек, а также водитель. В настоящее время известно о четырех пострадавших, это водитель, а также две девушки и парень", — сказано в сообщении.

В РЖД ранее сообщали, что авария случилась из-за того, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту Барнаул — Яровое, нарушил ПДД и перед приближающимся поездом на запрещающий сигнал переездной сигнализации выехал на пути. В компании отмечали, что в результате произошедшего пострадали четыре человека. При этом в прокуратуре говорят о семерых пострадавших, а всего в автобусе, по данным надзорного ведомства, было 16 человек.