В предновогодний день, 30 декабря Барнаул встал в девятибалльных пробках, следует из данных 2GIS. Наиболее критичной дорожная ситуация оказались на проспектах Строителей, Ленина и Калинина, Павловском тракте и улице Балтийской.
На момент публикации на карте отмечено сразу восемь сообщений о ДТП. Одновременно о двух авариях сообщили водители на улице Попова и Воровского.
Комментарии
а теперь мысленно закройте мост на Ленина на Новом рынке
14:58, если барнаульцы не отреагируют на эту глупую идею мэрии, то депутаты могут право первой ночи утверждать. Этот народ всё стерпит.
Придёт момент , отказа от всех лесонасаждений вдоль проспектов и вдоль улиц в Барнауле .Две полосы вперёд , и две полосы обратно .А если четыре полосы вперёд и четыре полосы обратно ???.Вот и нет пробок то .Всё просто .Весь архитектурный проект Барнаула ,был создан в 60 -е годы прошлого века , когда бегало 2 машины на весь город .Времена изменились .А Барнаульские дороги , так и остались на 2 машины .Это же издевательство над жителями краевой столицы .
Не придет. На общественный транспорт пересядите и будете издить без пробок.
отказа от всех лесонасаждений вдоль проспектов и вдоль улиц в Барнауле
Вы действительно хотите жить в таком городе?
15:11
Да мы уже и сейчас живем так.
Вся улица засрана брошеными жоповозами, не пройти.
Весь пейзаж это автобарахолка.
На что 15:05 Юрка рассчитывает предлагая такое, непонятно.
Значит думать надо может машину не брать, а на транспорте общественном ездить
Вся улица засрана брошеными жоповозами, не пройти.
Например, в Екатеринбурге уже научились строить новые кварталы так, что на пешеходные дорожки не заехать, как и на газоны, при этом зелёных зон не меньше чем парковок. С парковкой конечно тяжело, но всё остальное очень хорошо.
на транспорте общественном ездить
Плохая маршлутная сеть, отсутствие расписания, гряязные салоны и хлам, а не транспорт, как на этом ездить?
30.12.2021 15:27
- гость - Какой город и горожане, такой и общественный транспорт. Кто нам там гадит кроме нас самих?!!! Мухосранск и мухосранцы.
С удовольствием буду вам ездить на ОТ если будет собьюдатся график и ин ервал
Офисники, которые постоянно пишут, что в марийке плохие продукты, сегодня скопом побежали туда тариться. Зашел сейчас - длинные очереди во все кассы и они не из бабушек.
Двуличные двуногие существа.
30.12.2021 15:05
Юрий
А теперь представьте, что из этих 3-х полос вперед и 4-х полос назад вы упретесь в одну полосу вперед и одну полосу назад. Как в этом случае поступить? Сравнять город с землей и построить новый город, чтобы дороги были по 4 полосы вперед и 4 полосы назад?
А почему жители должны лишаться зелёных насаждений, парков ради ваших машин? Может пора владельцам авто думать раз некуда ставить и долго ездить поменять работу, дом и вообще самим думать о своих проблемах
15:24 ну районы новые строятся с парковками и что дальше, вы же по городу не можете без пробок то ездить, тоже и у нас, по всех новых районов все опять день в центре, и что толку что у вас там на окраинах много места? Все опять снова в центре
Так у кого автомобили может и живут в районах где есть парковки, а что это решает если на работу он приезжает в офис у нас в центе и машину бросает в нашем дворе? Нам для него газон ликвидировать?
может и живут в районах где есть парковки
бггг. сколько в новостройках не бывал, ни разу не видел чтоб было свободно. все забито.
жду не дождусь, когда ленина перекроют. весело будет смотреть на пробки в центре.
много новых мыслей будет в головах автолюбителей)
Мост бы побольше ремонтировали, может хоть свободнее будет
В голове у автолюбителей по-моему только одно, что все вокруг должны им, и места освобождать, убирая газоны, и пешеходы дорогу уступать
Все таки думать надо где квартиру брать, либо выбирать работу ближе к дому