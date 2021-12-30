В предновогодний день, 30 декабря Барнаул встал в девятибалльных пробках, следует из данных 2GIS. Наиболее критичной дорожная ситуация оказались на проспектах Строителей, Ленина и Калинина, Павловском тракте и улице Балтийской.

На момент публикации на карте отмечено сразу восемь сообщений о ДТП. Одновременно о двух авариях сообщили водители на улице Попова и Воровского.