Алтайские полицейские уберегли пенсионерку от повторного хищения денег

Мошенники связались с женщиной по стационарному телефону и ввели ее в заблуждение

04 августа 2026, 10:13, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Правоохранители из Алтайского края задержали межрегионального курьера мошенников и вернули 86-летней жительнице Новоалтайска похищенные деньги, сообщает региональное МВД.

«Накануне злоумышленники, связавшись с женщиной по стационарному телефону, ввели ее в заблуждение и убедили передать курьеру 300 тысяч рублей, а также пытались похитить еще более 400 тысяч рублей. Шантажировали тем, что она переводила средства в недружественное государство», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили местонахождение курьера и во взаимодействии с новосибирскими коллегами задержали его в ходе служебной командировки в Искитиме.

Задержанным оказался ранее не судимый 21-летний житель Ярославля. У него изъяли 297 тысяч рублей, принадлежащих пенсионерке, которые он не успел переправить мошенникам.

Как выяснилось, молодой человек совершил несколько аналогичных преступлений в отношении пожилых людей в разных регионах, в том числе в Томске. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле задержали курьера, помогавшего похищать деньги ради ремонта своей квартиры. Юноша признался, что полученные средства переводил на указанные счета или отдавал неизвестным лицам, оставляя себе небольшой процент.