Алтай — один из лучших в России по здоровому образу жизни населения

Край получил самую высокую оценку среди регионов Сибири

17 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 34-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по приверженности к ЗОЖ, а Республика Алтай – 66-е, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

«В Алтайском крае рейтинговый балл в 2024 году – 67,8», – говорится в исследовании.

Кстати, по итогам 2023 года этот показатель был немного выше – 68,2 балла (37-е место), а по итогам 2022 года край получил 65,7 балла, причем тогда край занял 41-е место в рейтинге. Таким образом, приверженность жителей региона к здоровому образу жизни растет с каждым годом.

Республика Алтай получила 55,8 балла. За год регион с 64-го места "упал" на 66-е.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Алтайский край. На 39-м месте – Омская область, получившая 65,5 балла, на 46-м – Томская область с показателем 63,1 балла. Новосибирская область расположилась на 53-м месте – 60,9 балла.

Лидирующие позиции заняли регионы Северного Кавказа. На первой строчке расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия.

В замыкающую тройку входят Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.