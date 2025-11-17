НОВОСТИЗдоровье

Алтай — один из лучших в России по здоровому образу жизни населения

Край получил самую высокую оценку среди регионов Сибири

17 ноября 2025, 17:40, ИА Амител

Бег. Спорт. Тренировка / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 34-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по приверженности к ЗОЖ, а Республика Алтай – 66-е, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

«В Алтайском крае рейтинговый балл в 2024 году – 67,8», – говорится в исследовании.

Кстати, по итогам 2023 года этот показатель был немного выше – 68,2 балла (37-е место), а по итогам 2022 года край получил 65,7 балла, причем тогда край занял 41-е место в рейтинге. Таким образом, приверженность жителей региона к здоровому образу жизни растет с каждым годом.

Республика Алтай получила 55,8 балла. За год регион с 64-го места "упал" на 66-е. 

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Алтайский край. На 39-м месте – Омская область, получившая 65,5 балла, на 46-м – Томская область с показателем 63,1 балла. Новосибирская область расположилась на 53-м месте – 60,9 балла.

Лидирующие позиции заняли регионы Северного Кавказа. На первой строчке расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия.

В замыкающую тройку входят Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

Алтайский край Здоровье рейтинги Республика Алтай

Комментарии 6

Avatar Picture
Иван

18:10:52 17-11-2025

Бухать не на что...
Все разьехались по вахтам-там бухают...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:54 17-11-2025

Смешно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:36 17-11-2025

Платная медицина мотивирует человека к ЗОЖ.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:33 17-11-2025

тут в районе общежития АГУ по-моему каждый 5й наркоман, все время кругом домов и гаражей шарятся... неужели в Мурманске каждый второй?! ну а уж алкашей утром субботы и вечером за пивом каждый день в продмагах... каждый третий берет алкоголь!! после работы. По-моему статистика врет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:47 18-11-2025

Гость (21:30:33 17-11-2025) тут в районе общежития АГУ по-моему каждый 5й наркоман, все ...
Если по полгода не видеть солнце, то крышечка не выдерживает

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:14 18-11-2025

Все эти цифирки на бумажках ничего общего с действительностью не имеют. Много ль вы видели мужиков со стройки после тяжёлой смены или после работы в цеху по 12 часов в фитнес-клубах? На тренировке на стадионе или в где-нибудь в качалке? Знаю в Барнауле одного предпринимателя, что на протяжении многих лет вкладывает часть прибыли в массовые занятия физкультурой. Да его все знают, потому что на протяжении 20 лет содержит трассу здоровья в пригородном бору. Ни краевые, ни городские и все прочие власти ничего подобного не делали и не делают. Не могу, не умеют и не хотят. А вот цифирки в отчётах - это их любимое занятие.

  0 Нравится
Ответить
