Алтай — один из лучших в России по здоровому образу жизни населения
Край получил самую высокую оценку среди регионов Сибири
17 ноября 2025, 17:40, ИА Амител
Алтайский край занял 34-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по приверженности к ЗОЖ, а Республика Алтай – 66-е, сообщает РИА Новости.
В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.
«В Алтайском крае рейтинговый балл в 2024 году – 67,8», – говорится в исследовании.
Кстати, по итогам 2023 года этот показатель был немного выше – 68,2 балла (37-е место), а по итогам 2022 года край получил 65,7 балла, причем тогда край занял 41-е место в рейтинге. Таким образом, приверженность жителей региона к здоровому образу жизни растет с каждым годом.
Республика Алтай получила 55,8 балла. За год регион с 64-го места "упал" на 66-е.
Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Алтайский край. На 39-м месте – Омская область, получившая 65,5 балла, на 46-м – Томская область с показателем 63,1 балла. Новосибирская область расположилась на 53-м месте – 60,9 балла.
Лидирующие позиции заняли регионы Северного Кавказа. На первой строчке расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия.
В замыкающую тройку входят Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.
18:10:52 17-11-2025
Бухать не на что...
Все разьехались по вахтам-там бухают...
18:58:54 17-11-2025
Смешно.
19:30:36 17-11-2025
Платная медицина мотивирует человека к ЗОЖ.
21:30:33 17-11-2025
тут в районе общежития АГУ по-моему каждый 5й наркоман, все время кругом домов и гаражей шарятся... неужели в Мурманске каждый второй?! ну а уж алкашей утром субботы и вечером за пивом каждый день в продмагах... каждый третий берет алкоголь!! после работы. По-моему статистика врет
11:06:47 18-11-2025
Гость (21:30:33 17-11-2025) тут в районе общежития АГУ по-моему каждый 5й наркоман, все ...
Если по полгода не видеть солнце, то крышечка не выдерживает
20:58:14 18-11-2025
Все эти цифирки на бумажках ничего общего с действительностью не имеют. Много ль вы видели мужиков со стройки после тяжёлой смены или после работы в цеху по 12 часов в фитнес-клубах? На тренировке на стадионе или в где-нибудь в качалке? Знаю в Барнауле одного предпринимателя, что на протяжении многих лет вкладывает часть прибыли в массовые занятия физкультурой. Да его все знают, потому что на протяжении 20 лет содержит трассу здоровья в пригородном бору. Ни краевые, ни городские и все прочие власти ничего подобного не делали и не делают. Не могу, не умеют и не хотят. А вот цифирки в отчётах - это их любимое занятие.