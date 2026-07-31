Аналитик спрогнозировала снижение цен на ряд товаров в августе
А импортозависимые товары могут подорожать из-за колебаний валютного курса
31 июля 2026, 08:31, ИА Амител
В период масштабной уборочной кампании в России могут снизиться цены на сезонные овощи. Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию и сдерживает подорожание отдельных категорий товаров, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.
«В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень», — уточнила эксперт.
При этом осенью, когда уборочная кампания завершится, цены на овощи и фрукты снова могут вырасти.
В непродовольственном сегменте ретейлеры в конце лета активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций.
В то же время импортозависимые товары, в том числе электроника, обувь и парфюмерия, в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса.
08:54:45 31-07-2026
Заметно - это на сколько? на 2%?, 12%?
10:27:47 31-07-2026
Гость (08:54:45 31-07-2026) Заметно - это на сколько? на 2%?, 12%?... Заметно, это когда хлеб стоил 20 рублей, а при движухе 60 р.
08:55:27 31-07-2026
Это точно аналитик? Ну понятно же будет дешеветь то, у чего сезон сбора урожая.
09:09:22 31-07-2026
Надо избежать стагфляции и перегрева экономики!
09:22:18 31-07-2026
Вежливый Человек (09:09:22 31-07-2026) Надо избежать стагфляции и перегрева экономики!... Вряд ли такое получится с последней декады сентября.
09:18:07 31-07-2026
основной ингредиент борща - говядина
09:44:42 31-07-2026
Мусик (09:18:07 31-07-2026) основной ингредиент борща - говядина... В оригинальном рецепте идет баранина.
10:22:41 31-07-2026
Дед Щукарь (09:44:42 31-07-2026) В оригинальном рецепте идет баранина.... в тексте новости предлагается вообще вегетарианский.
пусть сами его и едят.
10:46:04 31-07-2026
сливу с грузовых фур опять продавать будут по 500 рублей за ящик. Но в этом году стояла жара долго и взяв ящик и притаранив его к себе домой можете с ним вместе и каракуртов притащить которые спрятались в ящике между плодами. А это трындец.