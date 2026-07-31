Аналитик спрогнозировала снижение цен на ряд товаров в августе

А импортозависимые товары могут подорожать из-за колебаний валютного курса

31 июля 2026, 08:31, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В период масштабной уборочной кампании в России могут снизиться цены на сезонные овощи. Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию и сдерживает подорожание отдельных категорий товаров, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.

«В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень», — уточнила эксперт.

При этом осенью, когда уборочная кампания завершится, цены на овощи и фрукты снова могут вырасти.

В непродовольственном сегменте ретейлеры в конце лета активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций.

В то же время импортозависимые товары, в том числе электроника, обувь и парфюмерия, в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса.