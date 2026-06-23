"Аналогов в России нет". Как поможет детям неотложка, которую создают в Алтайском крае

Помощь несовершеннолетним начнут оказывать в том же формате, который уже успешно действует для взрослых

23 июня 2026, 11:06, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае запускают систему детской неотложной помощи, аналогов которой пока нет в других регионах России. Работать она будет по такому же принципу, что и взрослая неотложка. Напомним, в 2023 году в крае создали единую диспетчерскую: все вызовы поступают туда, а затем их направляют напрямую бригадам медиков.

О том, как новая неотложка будет обслуживать детское население, когда она заработает на полную мощность и как поможет улучшить качество медпомощи, — в материале amic.ru.

Пионеры в создании детской неотложки

В конце июня детские вызовы подключат к единой диспетчерской службе неотложной помощи, которая уже несколько лет работает на взрослое население.

«Алтайский край становится пионером в создании детской неотложки. Подобной системы пока нет ни в одном регионе России. Важно отметить, что у нас уже есть положительный опыт реализации аналогичного проекта для взрослых. Теперь мы применяем отработанные механизмы для помощи маленьким пациентам», — рассказывает главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, который курирует работу единой диспетчерской.К запуску детской неотложки уже все готово. В поликлиниках сформировали медицинские бригады, которые будут выезжать на помощь. Для них закупили необходимое оборудование, включая планшеты со специальными программами, куда и будут поступать вызовы. Самое главное — разработан алгоритм оказания помощи, который будет единым для всех.

Новую службу будут запускать поэтапно. Сначала к единой диспетчерской подключат Славгородский округ: все неотложные детские вызовы оттуда будут обслуживать в новом формате. Затем зону охвата начнут постепенно расширять. В итоге обращения со всего края должна будет принимать единая диспетчерская.

«Мы и службу взрослой неотложной помощи запускали постепенно. Тогда формат единой диспетчерской был полным новшеством, а сейчас мы уже "обкатали" его и адаптировались. Начинаем летом, в спокойный период, когда нет повышенной нагрузки из-за эпидподъема. Посмотрим, как будет получаться, какие будут отзывы населения. Цель — чтобы вся неотложная помощь была в одних руках, в одних глазах и в одной голове. Чтобы мы могли в каждом случае правильно направить бригаду, правильно оказать помощь и все это проконтролировать», — сказал Карнаухов. Фото: Минздрав Алтайского края

Неотложная помощь взрослым уже отработана

Единая диспетчерская служба неотложной помощи для взрослых за несколько лет работы прекрасно себя показала, подчеркнул главврач.

«С момента запуска началось постепенное снижение нагрузки на скорую помощь. Сейчас мы отмечаем, что в часы работы неотложки эта нагрузка снижается до 40%. Те диагнозы, которые раньше была вынуждена отрабатывать скорая, мы теперь передаем. Это состояния, при которых нет угрозы жизни. К примеру, ухудшения по хроническим заболеваниям: гипертония, хондрозы, головные боли, межреберные невралгии. Особенно неотложная помощь помогает в сезон ОРВИ и гриппа. Мы видим тот результат, которого и добивались», — говорит руководитель службы.Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что слаженная работа неотложной службы помогает не просто облегчить состояние пациента, но и "не потерять" его: оперативно направить на дальнейшее обследование и лечение.

«В 2025 году мы ввели новый стандарт: в течение 24 часов пациент должен быть уже на патронаже по своему недугу. Ведь если он постоянно вызывает врача с гипертоническим кризом, то уже завтра он может дотянуть до инсульта или инфаркта. Задача здравоохранения — сделать все, чтобы ситуация больше не повторилась», — пояснял он в интервью для amic.ru.Мощность службы тоже растет. Если в 2024-м медики приняли 47 тысяч вызовов, то в 2025-м — уже более 95 тысяч.

«Особенно важно, что почти 30 тысяч человек после приезда неотложной помощи в течение суток пришли в поликлинику для планового осмотра и назначения терапии», — подчеркивал министр.Бригады неотложной помощи, в отличие от скорой, работают в поликлиниках. Это и дает возможность не просто разово оказать помощь человеку, а составить для него дальнейший маршрут. Все данные обследования сразу передаются в поликлинику, а там сразу "подхватывают" пациента.

«Для пациента это огромная польза. Пациенту не только оказывается полноценная медицинская помощь. Ему могут выписать больничный лист или лекарственный рецепт. Может быть даже назначена конкретная дата посещения поликлиники. К примеру, неотложку вызвал температурящий больной: ему сбили температуру, оказали помощь, назначили лечение и сразу назначили дату приема. Пациенту ничего не нужно делать — только выздоравливать», — поясняет Карнаухов. Фото: Минздрав Алтайского края

Более точечный подход

Теперь уже отработанные и показавшие результат подходы начинают применять и к детям. В Минздраве Алтайского края ожидают такого же эффекта:

Во-первых, отработка вызовов станет более эффективной. Если раньше даже на вызовы по незначительным жалобам порой приходилось ехать скорой, теперь это будет брать на себя неотложка. Решение о том, какую бригаду отправить, примет обученный и высококвалифицированный диспетчер, который перед этим задаст родителям уточняющие вопросы.

Во-вторых, стандарты оказания детской неотложной помощи будут едиными для всего края.

В-третьих, ребенка после оказания помощи не бросят, а продолжат "вести" уже по линии поликлиники. В перспективе это должно снизить риски возможных осложнений.

Детская неотложка, как и взрослая, будет отрабатывать вызовы с 08:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 15:00 по выходным и праздникам. Регламентированное время доезда до пациента — два часа.

При этом для родителей ничего не меняется: чтобы обратиться за помощью, нужно позвонить по номерам 103, 112 или в единую службу 122.

Проект в Алтайском крае реализуют при поддержке нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".