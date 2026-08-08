Платеж остановят, если на устройстве найдут вредоносное ПО

08 августа 2026, 07:33, ИА Амител

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С 1 марта российские банки начнут применять расширенные критерии для блокировки денежных переводов. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение, проведение платежа будет приостановлено.

Речь идет о поправках к закону, расширяющих перечень признаков подозрительных операций. На эти признаки обязаны реагировать не только банки, но и телекоммуникационные компании.

По словам Аксакова, при выявлении вредоносного кода оператор по переводу средств должен сразу остановить транзакцию, а затем запросить у клиента подтверждение на проведение операции.

При этом для проверки устройств на наличие вредоносного ПО банкам потребуется согласие клиента. Действующим клиентам необходимо будет перезаключить договоры — сделать это нужно до 1 сентября 2027 года.

Напомним, с января в России уже действует перечень из 12 признаков переводов, совершенных без добровольного согласия клиента либо под влиянием мошенников. В их числе — перевод через Систему быстрых платежей от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет в другом с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных на счет с использованием цифровой карты через банкомат.