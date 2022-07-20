Стало известно, когда установят пролеты для моста на Новом рынке

Пролетные строения путепровода на Новом рынке в Барнауле планируют установить в первом квартале 2023 года, сообщает Telegram-канал «Мост».

Отмечается, что в ближайшее время завод ООО «Тюменьстальмост» приступит к изготовлению металлоконструкций для устройства пролетных строений, а уже в октябре этого года ожидается их поставка.

«После чего строители приступят к их установке. Планируется, что полностью они будут установлены в первом квартале 2023 года», — говорится в сообщении

Новые пролеты будут состоять из металлоконструкций, поверх которых будут уложены железобетонные плиты. Вместо восьми пролетов станет три, а на трехпролетном путепроводе останется один.

Ранее сообщалось, что работы по демонтажу путепровода на проспекте Ленина выполняются согласно графику. На этой неделе рабочие завершат устройство буронабивных свай под опоры теплосетей и приступят к их возведению.