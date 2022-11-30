В Барнауле автобус «боком вёз» пассажиров, пока окончательно что-то не отвалилось

Водитель до последнего пытался довезти людей, поскольку было холодно и транспорт ходит редко

30 ноября 2022, 10:47

В Барнауле во вторник вечером, 29 ноября, на маршруте сломался автобус № 35, однако водитель не стал сразу выгонять пассажиров на мороз, сообщает «Барнаул 22».

«С ДК „Сибэнергомаш“ ехали боком, а на пересечении улиц Титова и Малахова на трамвайных путях окончательно что-то отвалилось у переднего левого колеса, и автобус сел дном, так как был битком», — рассказали пассажиры.

Они подчеркнули, что водитель до последнего пытался довезти людей, поскольку было холодно и транспорт ходит редко.

Напомним, накануне в Барнауле предложили повысить с 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе и для того, чтобы поддерживать на приемлемом уровне техническое состояние подвижного состава.

Вечерний квест — попади в автобус. Фотограф amic.ru снял барнаульцев, которым не хватает места в общественном транспорте

Вечерний квест — попади в автобус. Фотограф amic.ru снял барнаульцев, которым не хватает места в общественном транспорте

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