"Безответственно". Эксперты разгромили Зюганова за слова об изъятии вкладов в банках

Коммунисты опровергают намерение тронуть средства граждан, а в ЦБ уверяют, что деньги на счетах и так работают на экономику

23 июня 2026, 14:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о привлечении в экономику вкладов населения невыполнимо из-за отсутствия правовой базы, убеждены наблюдатели. Правда, в партии коммунистов опровергают, что предлагали забрать из финучреждений средства граждан, и заявляют о неверной трактовке высказываний своего руководителя. Тем не менее информация о возможном изъятии сбережений серьезно взволновала россиян и заставила задуматься, насколько надежно хватить деньги в банках. Amic.ru объясняет, как на самом деле обстоит дело с вкладами и что думают о "казусе КПРФ" эксперты.

"Просто нет смысла"

На съезде КПРФ 20 июня, рассказывая о партийной программе, Зюганов затронул тему бюджета, который, по его словам, можно пополнить на 30 трлн рублей.

«В банках сегодня в условиях [военных действий] лежат 67 триллионов ваших денег. 67 и 63 триллиона предприятий — в сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров, не вкладывают ни в производство, никуда и даже в победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны он имеет полное право. Он Верховный главнокомандующий», — сказал лидер коммунистов.

Поначалу это высказывание не привлекло большого внимания СМИ — газета "Ведомости" интерпретировала слова Зюганова как возмущение тем фактом, что деньги не вкладываются в реальный сектор экономики.

Однако уже 22 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подверг критике высказывание главы компартии.

«Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил он RTVI.

Он выразил убеждение, что делать такие заявления "безответственно":

«Политик такого уровня не имеет права такие заявления делать. Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут».

"Вклады неприкосновенны"

Экономист Александр Разуваев обратил внимание на несвоевременность высказываний руководителя коммунистов.

«Это очень не к месту. Эти слова внесли вклад в обрушение рынка акций. И они явно повлияют на рейтинг партии. Вклады нельзя у нас так просто взять и изъять — их неприкосновенность защищена законом, изменение этого правила обрушит экономику», — высказал он свое мнение amic.ru.

Изъятие средств из банков может привести к параличу экономики страны, заявил экономист, бывший министр труда РФ Сергей Калашников.

«Дело в том, что банки формально не накапливают средства. Они являются операторами чужих денег. Зюганов предлагает изъять средства со счетов предприятий, а это их оперативная деятельность. Если их изъять, заморозить, еще что-то с ними сделать, значит, вся экономика России встанет, предприятия останутся без денег… Думаю, что эти заявления сильно ударят по имиджу КПРФ в преддверии выборов, Зюганов погорячился», — заявил Калашников НСН.

"Откровенный бред"

Мысль об изъятии денег из банков сильно удивила депутата Госдумы Михаила Делягина.

«Это откровенный бред — предложение полностью уничтожить доверие к государству за счет массового и при этом совершенно бессмысленного (так как элементарное регулирование банковской сферы направит эти деньги с разрушительных финансовых спекуляций на развитие экономики) ограбления граждан и предприятий», — заявил он "Газете.ru".

В то же время Делягин отметил, что не может себе представить, будто Зюганов такое сказал:

«У него, конечно, есть недостатки, но он совершенно вменяемый человек и точно не стремится к уничтожению России. Думаю, это часть предвыборной информационной войны — кто-то проснулся после 30-летней спячки с кампании 1996 года».

В КПРФ распространяемые СМИ сообщения назвали недостоверными и заверили, что "ни о каком изъятии вкладов речи не идет".

«Геннадий Андреевич лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, способного обеспечить развитие страны, проведение справедливой социальной политики и преодоление кризисных явлений. КПРФ неоднократно заявляла, что источником дополнительных бюджетных поступлений должны становиться сверхдоходы финансового сектора, а не средства граждан. Более того, партия последовательно выступает за восстановление прав вкладчиков Сбербанка СССР и возврат утраченных ими сбережений», — говорится в заявлении на партийном сайте.

Коммунисты утверждают, что "распространяемая некоторыми СМИ "цитата" об изъятии вкладов является выдумкой и не имеет ничего общего с реальными заявлениями лидера КПРФ".

"Закона для списания средств нет"

Источник в партии коммунистов, присутствовавший на партийном съезде, заявил, что Зюганов не является сторонником изъятия средств граждан и лично объяснил ситуацию.

«После возложения цветов 22 июня, в День памяти и скорби, он сказал, что ничего подобного из приписываемого ему не имел в виду. Единственное, что можно допустить, — это оговорку или вольную интерпретацию его слов в прессе», — высказал он мнение amic.ru.

По состоянию на сегодняшний день закона об изъятии вкладов граждан нет, заверил читателей портал "Финуслуги".

На сайте отмечается, что "фраза "изъять у банков" в политическом заявлении не равна решению "забрать вклады у граждан":

«Сейчас нет закона, постановления или официального механизма, по которому деньги вкладчиков должны быть списаны для пополнения бюджета… По состоянию на 22 июня 2026 года нет закона или официального решения, по которому деньги граждан на банковских вкладах должны быть изъяты для пополнения бюджета».

Бессмыслицей назвали идею забрать деньги с вкладов на нужды экономики страны в Центробанке РФ.