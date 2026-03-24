Фиксация текущей ставки позволит сохранить доходность и не потерять ее, когда ставки начнут падать

24 марта 2026, 13:10, ИА Амител

К концу 2026 года процентные ставки по депозитам в российских банках снизятся до 11–12%, заявил в интервью "Газете.ru" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, это произойдет в результате смягчения денежно-кредитной политики.

«Согласно данным Банка России, в начале марта средняя максимальная доходность депозитов в десяти крупнейших банках составляла 13,9% годовых. Ожидается, что в ближайшие недели этот показатель продолжит снижаться и может достигнуть 13–13,5% годовых», — отметил Васильев.

Аналитик прогнозирует, что до конца года ставки по депозитам будут последовательно уменьшаться, следуя за ключевой, и в конечном итоге могут опуститься до 11–12% годовых.

Васильев рекомендовал вкладчикам зафиксировать текущие высокие процентные ставки на максимально возможный срок, чтобы избежать потери выгоды от их постепенного снижения.

Ранее сообщалось, что ЦБ не увидел "сюрпризов" в динамике инфляции с начала 2026 года.