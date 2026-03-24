Ставки по вкладам в России могут опуститься до 11–12% к концу 2026 года
Фиксация текущей ставки позволит сохранить доходность и не потерять ее, когда ставки начнут падать
24 марта 2026, 13:10, ИА Амител
К концу 2026 года процентные ставки по депозитам в российских банках снизятся до 11–12%, заявил в интервью "Газете.ru" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, это произойдет в результате смягчения денежно-кредитной политики.
«Согласно данным Банка России, в начале марта средняя максимальная доходность депозитов в десяти крупнейших банках составляла 13,9% годовых. Ожидается, что в ближайшие недели этот показатель продолжит снижаться и может достигнуть 13–13,5% годовых», — отметил Васильев.
Аналитик прогнозирует, что до конца года ставки по депозитам будут последовательно уменьшаться, следуя за ключевой, и в конечном итоге могут опуститься до 11–12% годовых.
Васильев рекомендовал вкладчикам зафиксировать текущие высокие процентные ставки на максимально возможный срок, чтобы избежать потери выгоды от их постепенного снижения.
Ранее сообщалось, что ЦБ не увидел "сюрпризов" в динамике инфляции с начала 2026 года.
13:21:39 24-03-2026
В этом месяце продлил вклад … Мне уже дали ставку 13,3 %
А 3 месяца назад ставка была 13,9%
13:49:47 24-03-2026
Шинник (13:21:39 24-03-2026) В этом месяце продлил вклад … Мне уже дали ставку 13,3 %... именно про это в статье и написано. попробуй разобрать буквы и осмыслить написанное.
14:09:40 24-03-2026
Банки жалуются, что вкладчики снимают деньги. Чтобы не снимали деньги, надо процент по вкладу увеличить до 25%. Я в 1996 году в Элин-банке получал 70% годовых.
14:23:12 24-03-2026
Гость (14:09:40 24-03-2026) Банки жалуются, что вкладчики снимают деньги. Чтобы не сним... Ага, а ппо кредитам снижать до 3%. Где ж вас экономистов отлавливают то?
14:32:54 24-03-2026
Гость (14:09:40 24-03-2026) Банки жалуются, что вкладчики снимают деньги. Чтобы не сним... а в 1998 году вся твоя прибыль превратилась в копейки....
14:33:34 24-03-2026
Гость (14:09:40 24-03-2026) Банки жалуются, что вкладчики снимают деньги. Чтобы не сним... Правда ин потом разорился….
Тоже туда ложили вклад… вовремя сняли