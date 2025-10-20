Больше трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени

Жалуются на то, что на личные дела нет ресурсов, люди всех возрастов

Согласно совместному исследованию, проведенному hh.ru и "Битрикс24", более трети российских граждан испытывают дефицит свободного времени. Результаты исследования, предоставленные "Газете.ru", указывают на то, что главная причина этого явления – высокая загруженность на работе, которую отметили 60% респондентов.

Наиболее остро нехватку свободного времени ощущают люди в возрасте от 25 до 44 лет. У каждого восьмого представителя этой возрастной группы в распоряжении имеется всего один час свободного времени в течение дня. В то же время среди опрошенных в возрасте до 24 лет и старше 55 лет проблема дефицита времени выражена значительно слабее: лишь 4 и 8% соответственно сталкиваются с подобной ситуацией. В этих же возрастных категориях наблюдается почти в полтора раза больше людей, имеющих четыре и более свободных часа ежедневно.

В общей сложности 65% россиян располагают от одного до четырех часов свободного времени в сутки. Лишь 10% опрошенных имеют менее одного часа свободного времени, и чаще всего это люди в возрасте от 45 до 54 лет (17%).

Проблема недостатка времени в значительной степени обусловлена сферой деятельности человека. Она наиболее распространена в гуманитарных и творческих профессиях.