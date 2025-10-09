На серьезную борьбу придется настроиться тем, кто ищет, например, место менеджера по работе с партнерами

09 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае за последние 30 дней наиболее популярной среди соискателей стала работа менеджерами по продажам (5,7 тыс. активных резюме), на втором месте – позиции водителей (3,7 тыс.), на третьем – упаковщиков и комплектовщиков (3,4 тыс.), сообщает российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В топ интересов этой осенью вошли офисные профессии: администратор (3,2 тыс. активных резюме), бухгалтер (1,8 тыс.), секретарь (1,1 тыс.)», – говорится в исследовании.

Также растет интерес к рабочим профессиям, в частности, в топ-15 вошли разнорабочие (3,1 тыс. активных резюме), грузчики (1,5 тыс.).

«Традиционно востребована работа, где кандидатам предъявляют минимальные требования к опыту, квалификации и специальному профессиональному образованию: это профессии официантов (2,6 тыс. активных резюме), продавцов-консультантов (2,5 тыс.), операторов call-центра (2 тыс.), курьеров (1,7 тыс.), кассиров (1,2 тыс.)», – подчеркнули аналитики.

Проще всего будет трудоустроиться соискателям на позиции продавцов – они остаются пока дефицитными специалистами (3,1 резюме на вакансию), а также разнорабочих (3,7).

На серьезную конкуренцию за работу придется настроиться тем, кто ищет место менеджера по работе с партнерами (43,6 резюме на вакансию), кассира-операциониста (36,4 резюме на вакансию), секретаря (27), администратора (18,5), упаковщика (17,3), официанта, бармена, бариста (16,4), охранника (13,8), курьера (10,4).

По остальным специальностям из топа-15 конкуренция за рабочие места будет умеренной (4,0 – 7,9 резюме на вакансию).

Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае в некоторых профессиях на одну вакансию претендуют больше сотни кандидатов.