Большинство барнаульцев выступило против единой спортивной формы в школах
Среди родителей школьников противников формы – 58%, а сторонников – только 35%
10 сентября 2025, 22:05, ИА Амител
Подавляющее большинство жителей Барнаула выступило против инициативы о введении единой спортивной формы в школах, показал опрос сервиса SuperJob. 53% респондентов заняли отрицательную позицию, в то время как лишь 29% поддержали эту идею.
Среди родителей школьников противников оказалось еще больше – 58%, а сторонников – только 35%. Сторонники единой формы считают, что она должна быть аккуратной, удобной и приличной, однако их оппоненты настаивают, что спортивная форма должна подбираться индивидуально для каждого ученика, предупреждая о возможных проблемах со здоровьем – от заболеваний опорно-двигательного аппарата до дерматологических проблем.
Статистика выявила интересные демографические различия: против единой формы чаще высказывались мужчины (56%) и молодые респонденты до 35 лет (65%), тогда как среди женщин противников было 50%. Также заметна зависимость от уровня дохода: граждане, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, выступали против инициативы в 62% случаев. При этом инициатива уже получила поддержку на федеральном уровне – вопрос о введении формы в цветах российского триколора прорабатывается в Госдуме при поддержке Минспорта РФ. Авторами соответствующего предложения выступили председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.
22:55:51 10-09-2025
В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в школу. В каждой школе своя форма. Это удобно и нормально. Давайте не будем отставать от Китая, а то итак лет на 50 от них отстали.
23:38:34 10-09-2025
Гость (22:55:51 10-09-2025) В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в ... А давайте от северной Кореи не будет отставать. Вот там то да... Это вам не Китай
05:30:24 11-09-2025
Гость (22:55:51 10-09-2025) В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в ... Я только за. Форма за счёт бюджета государства.
23:23:41 10-09-2025
А вот в Лондоне в школах для состоятельных людей/детей форма присутствует.
Глобализация - смерды разнообразно безличны.
23:40:06 10-09-2025
Олег (23:23:41 10-09-2025) А вот в Лондоне в школах для состоятельных людей/детей форма... Богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными. И это не изменится как кто ни одевайся
01:55:27 11-09-2025
Очередные траты для родителей? В этом случае придется подстраиваться под мнение большинства, а не исходить из своих материальных возможностей.
06:17:40 11-09-2025
Да вообще зачем нужна любая форма? Обходились без нее и все было нормально.
07:25:17 11-09-2025
у Карлина, в свое время, прекрасное слово было - думцы.
вот думцы и есть, эьо максимально корректное прозвище бюджетников, которые за 450 тр/месяц, свой пред несут.
очередной закон, который я и мои дети с огромным удовольствием не будем исполнять ))
16:41:35 11-09-2025
зачем снова этот антагонизм и раскручивание?никто НЕ СОБИРАЛСЯ насаждать никакой формы, откуда вы эти раздуваете проблемы так называемые?!