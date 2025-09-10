Большинство барнаульцев выступило против единой спортивной формы в школах

Среди родителей школьников противников формы – 58%, а сторонников – только 35%

Школа / Фото: amic.ru

Подавляющее большинство жителей Барнаула выступило против инициативы о введении единой спортивной формы в школах, показал опрос сервиса SuperJob. 53% респондентов заняли отрицательную позицию, в то время как лишь 29% поддержали эту идею.

Среди родителей школьников противников оказалось еще больше – 58%, а сторонников – только 35%. Сторонники единой формы считают, что она должна быть аккуратной, удобной и приличной, однако их оппоненты настаивают, что спортивная форма должна подбираться индивидуально для каждого ученика, предупреждая о возможных проблемах со здоровьем – от заболеваний опорно-двигательного аппарата до дерматологических проблем.

Статистика выявила интересные демографические различия: против единой формы чаще высказывались мужчины (56%) и молодые респонденты до 35 лет (65%), тогда как среди женщин противников было 50%. Также заметна зависимость от уровня дохода: граждане, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, выступали против инициативы в 62% случаев. При этом инициатива уже получила поддержку на федеральном уровне – вопрос о введении формы в цветах российского триколора прорабатывается в Госдуме при поддержке Минспорта РФ. Авторами соответствующего предложения выступили председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.