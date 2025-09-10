НОВОСТИОбщество

Большинство барнаульцев выступило против единой спортивной формы в школах

Среди родителей школьников противников формы – 58%, а сторонников – только 35%

10 сентября 2025, 22:05, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Подавляющее большинство жителей Барнаула выступило против инициативы о введении единой спортивной формы в школах, показал опрос сервиса SuperJob. 53% респондентов заняли отрицательную позицию, в то время как лишь 29% поддержали эту идею.

Среди родителей школьников противников оказалось еще больше – 58%, а сторонников – только 35%. Сторонники единой формы считают, что она должна быть аккуратной, удобной и приличной, однако их оппоненты настаивают, что спортивная форма должна подбираться индивидуально для каждого ученика, предупреждая о возможных проблемах со здоровьем – от заболеваний опорно-двигательного аппарата до дерматологических проблем.

Статистика выявила интересные демографические различия: против единой формы чаще высказывались мужчины (56%) и молодые респонденты до 35 лет (65%), тогда как среди женщин противников было 50%. Также заметна зависимость от уровня дохода: граждане, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, выступали против инициативы в 62% случаев. При этом инициатива уже получила поддержку на федеральном уровне – вопрос о введении формы в цветах российского триколора прорабатывается в Госдуме при поддержке Минспорта РФ. Авторами соответствующего предложения выступили председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Барнаул школы

Комментарии 9

Гость
Гость

22:55:51 10-09-2025

В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в школу. В каждой школе своя форма. Это удобно и нормально. Давайте не будем отставать от Китая, а то итак лет на 50 от них отстали.

  -20 Нравится
Ответить
Гость
Гость

23:38:34 10-09-2025

Гость (22:55:51 10-09-2025) В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в ... А давайте от северной Кореи не будет отставать. Вот там то да... Это вам не Китай

  -9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

05:30:24 11-09-2025

Гость (22:55:51 10-09-2025) В Китае дети ни один десяток лет ходят в спортивной форме в ... Я только за. Форма за счёт бюджета государства.

  -9 Нравится
Ответить
Олег
Олег

23:23:41 10-09-2025

А вот в Лондоне в школах для состоятельных людей/детей форма присутствует.
Глобализация - смерды разнообразно безличны.

  -16 Нравится
Ответить
Гость
Гость

23:40:06 10-09-2025

Олег (23:23:41 10-09-2025) А вот в Лондоне в школах для состоятельных людей/детей форма... Богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными. И это не изменится как кто ни одевайся

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

01:55:27 11-09-2025

Очередные траты для родителей? В этом случае придется подстраиваться под мнение большинства, а не исходить из своих материальных возможностей.

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

06:17:40 11-09-2025

Да вообще зачем нужна любая форма? Обходились без нее и все было нормально.

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:25:17 11-09-2025

у Карлина, в свое время, прекрасное слово было - думцы.
вот думцы и есть, эьо максимально корректное прозвище бюджетников, которые за 450 тр/месяц, свой пред несут.
очередной закон, который я и мои дети с огромным удовольствием не будем исполнять ))

  -7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:41:35 11-09-2025

зачем снова этот антагонизм и раскручивание?никто НЕ СОБИРАЛСЯ насаждать никакой формы, откуда вы эти раздуваете проблемы так называемые?!

  -5 Нравится
Ответить
