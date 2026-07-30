Бразилия отказывает во въезде беременным россиянкам из-за борьбы с "родильным туризмом"
Женщин на поздних сроках разворачивают на границе
30 июля 2026, 19:14, ИА Амител
Власти Бразилии усилили контроль на границе в отношении беременных россиянок — их все чаще разворачивают обратно, не позволяя въехать в страну. Об этом сообщает Telegram‑канал Baza.
По данным издания, особое внимание правоохранители уделяют женщинам на поздних сроках беременности. У пограничных служб сформировалась установка: если будущая мать приезжает в Бразилию, вероятнее всего, ее цель — родить ребенка, чтобы он получил бразильское гражданство.
Если сотрудники на границе приходят к такому выводу, женщине отказывают во въезде и отправляют обратно тем же рейсом. При этом многие россиянки заранее тратят значительные суммы на услуги специализированных агентств, организующих роды в стране.
Оспорить решение о недопуске можно в срочном судебном порядке — такие дела рассматривают в течение нескольких часов. Как выяснила "База", одной семье удалось добиться запрета на принудительное выдворение, однако беременную женщину оставили под надзором в транзитной зоне аэропорта до следующего заседания. Юридическая поддержка в этом случае стоила более миллиона рублей.
Сотрудник одного из агентств, помогающих с получением гражданства через роды, рассказал, что только за два дня на границе не пустили свыше десяти семей. При этом четверым из них въезд в Бразилию теперь закрыт навсегда.
23:05:37 30-07-2026
Предатели Родины никому не нужны. Ещё и жадные да хитро.опые.
08:19:47 31-07-2026
гость (23:05:37 30-07-2026) Предатели Родины никому не нужны. Ещё и жадные да хитро.опы... Про жадность Вы зря) Более миллиона не пожалели, чтобы не поперли.
11:08:02 31-07-2026
гость (23:05:37 30-07-2026) Предатели Родины никому не нужны. Ещё и жадные да хитро.опы...
Мелко мыслите )))