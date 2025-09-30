Центр общественного здоровья в Барнауле откроет двери для людей "серебряного возраста"

Барнаульцев и гостей города ждут 11 октября

30 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Прием у врача / Источник фото: пресс-служба КЦОЗиМП

В Барнауле проведут день открытых дверей для людей "серебряного возраста" и их семей. Акция состоится 11 октября в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

С 08:00 до 15:00 в КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" посетители смогут пройти профилактический медосмотр, направленный на выявление факторов риска хронических заболеваний, и получить подробные консультации врачей по предупреждению диабета, гипертонии, остеопороза и ожирения.

«Кроме того, пройдут два мастер-класса – по сердечно-легочной реанимации и сохранению психологического здоровья», – отметили в Центре здоровья.

Мероприятие пройдет одновременно по двум адресам: ул. Ползунова, 23 и ул. Сиреневая, 9, к. 2. Записаться можно по телефонам: 63-18-43 (Ползунова, 23) и 42-70-19 (Сиреневая, 9, к. 2). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.