Алтайские врачи рассказали о нюансах закона, позволяющего менять схемы лечения
Клинические рекомендации теперь не обязательны
12 августа 2025, 11:15, ИА Амител
В России вступил в силу закон, разрешающий врачам отклоняться от клинических рекомендаций Минздрава в интересах пациента, сообщает "Атмосфера".
Подписанный президентом Владимиром Путиным документ позволяет медикам выбирать альтернативные методы лечения, если стандартные протоколы не подходят конкретному больному.
Основные положения закона:
-
клинические рекомендации (всего их около 600) теперь носят рекомендательный, а не обязательный характер;
-
врач не будет нести ответственность за разумное отступление от стандартов;
-
качество медицинской помощи по-прежнему будет оцениваться экспертами.
Изначально клинические рекомендации разрабатывались для обеспечения единых подходов к лечению по всей стране. Однако на практике оказалось, что жесткое следование инструкциям не всегда учитывает индивидуальные особенности пациентов.
«Мы и раньше могли назначать препараты off-label (не по инструкции), но теперь это закреплено законом. Однако есть риск, что некоторые коллеги начнут злоупотреблять свободой, назначая БАДы и методы с недоказанной эффективностью», – отметил Денис Фуголь, гастроэнтеролог и доцент АГМУ.
«Мы всегда учились лечить не болезнь, а больного. Закон просто узаконил этот подход. Клинические рекомендации остаются важным ориентиром, но теперь врач может адаптировать лечение под конкретного пациента», – заявила Елена Хрусталева, профессор АГМУ.
Новый закон сохраняет баланс между стандартизированным подходом и персонализированной медициной, давая врачам больше свободы при сохранении контроля качества медицинской помощи.
Ранее Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов.
11:19:48 12-08-2025
Вот что надо знать про отечественную медицину.
Не помогло одно, а давайте другое. Тоже не помогло, ну ладно, тогда на погост.
Стыд и срам. Вообще никакой ответственности эти врачи не несут. Вот мой вывод.
11:34:48 12-08-2025
Для скорой помощи сахар с утра на голодный желудок в размере 7,8 считается нормой.