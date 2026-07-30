Депутат Госдумы заявил, что Telegram может повторить судьбу Instagram*
Среди причин — отказ удалять контент и предоставлять данные о переписках
30 июля 2026, 22:46, ИА Амител
Депутат Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram рискует быть признанным экстремистской платформой по аналогии с Instagram* и Facebook*. Об этом пишет "Газета.ru".
По словам парламентария, причиной может стать отказ сервиса удалять экстремистский контент и предоставлять данные о переписках преступников. Свинцов полагает, что наступает закат сервиса, и подчеркивает приоритет закона над коммерческими интересами, упоминая при этом Павла Дурова**.
Основатель Telegram Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Как стало известно 29 июля, Дурова** обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ пояснили, что администрация мессенджера не блокирует каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.
* Принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
** Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
23:02:01 30-07-2026
И что всех политиков и всяких Соловьевых накажут за ведение каналов. У многих из них сейчас подписка "премиум" оплачена - это вроде как спонсорство терроризма получается. Но я конне юрист
23:22:16 30-07-2026
так он вроде уже замедлен ?!
или я чего-то не знаю ?
05:54:22 31-07-2026
Вот и правильно! Запретить Фсем, Фсё и на Фсегда!
09:15:26 31-07-2026
Цукерберг и Маск, прочие создатели ресурсов, которые используют в своих целях украинские спецслужбы, также должны быть включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Между прочим, Маск сознательно поставляет спутниковые системы для нанесения ударов по России.
Нужен равный подход ко всем сообщникам террористов.
09:18:55 31-07-2026
Что страшного с судьбой all-gram-ов разных там все публичные люди ? Песков пургомет и вся свора.
10:24:15 31-07-2026
Вежливый Человек (09:18:55 31-07-2026) Что страшного с судьбой all-gram-ов разных там все публичны...
а если подумать? публичные люди ведут там контент не для нас, а для них, это мягкая сила пропаганды.
13:13:29 31-07-2026
Гость (10:24:15 31-07-2026) а если подумать? публичные люди ведут там контент не для... Троцкий тоже пропагандировал. Зарублен. И не только он
Эти будут следующие. Так необходимо чтобы подать пример остальным собакам лающим на Россию
09:50:56 31-07-2026
ну повторить судьбу инсты это неплохо - все пользуются и от него отвязались наконец то
10:23:24 31-07-2026
гость (09:50:56 31-07-2026) ну повторить судьбу инсты это неплохо - все пользуются и от ... И чиновники в инсте благополучно хвалятся своими нарядами, посещением салонов, туристических баз, покупкой квартир, машин и пр.... , депутаты - своим бизнесом, да посещением дорогих спортзалов
11:02:45 31-07-2026
Гость (10:23:24 31-07-2026) И чиновники в инсте благополучно хвалятся своими нарядами,...
Потому что не путайте народ и элиту
11:26:04 31-07-2026
давно пора запретить телеграмм.
Паша дуров продал все что мог ми6 и пентагону и теперь все базы ваших телефонов фото и данных и даже записи ваших разговоров если вы звонили через интернет телеграмм находятся напрямую в руках террористов и преступников. Вот за это этого Пашу надо поймать и посадить. Надолго