Депутат Госдумы заявил, что Telegram может повторить судьбу Instagram*

Среди причин — отказ удалять контент и предоставлять данные о переписках

30 июля 2026, 22:46, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram рискует быть признанным экстремистской платформой по аналогии с Instagram* и Facebook*. Об этом пишет "Газета.ru".

По словам парламентария, причиной может стать отказ сервиса удалять экстремистский контент и предоставлять данные о переписках преступников. Свинцов полагает, что наступает закат сервиса, и подчеркивает приоритет закона над коммерческими интересами, упоминая при этом Павла Дурова**.

Основатель Telegram Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Как стало известно 29 июля, Дурова** обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ пояснили, что администрация мессенджера не блокирует каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

* Принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

** Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов