Депутат оценил шансы на возвращение уехавших артистов
Ключевым критерием здесь становится не просто факт приезда, а социально значимое поведение после него
31 июля 2026, 15:48, ИА Амител
Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказал мнение, что артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут вернуться, если искренне раскаются и подтвердят свои слова действиями. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Нужно оставлять человеку возможность для покаяния. Разбойник, который всю жизнь был разбойником и был распят на кресте, покаялся искренне и был принят в Царство Божие. Поэтому я бы не отсекал эту возможность у людей, которые должны осознать свой грех», — отметил он.
Бурляев также подчеркнул, что искренность раскаяния должна подтверждаться не только словами, но и поступками.
«Это все будет видно — через средства массовой информации, по поступкам. По делам их узнаете, по поступкам это будет видно. Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека», — добавил собеседник агентства.
Бурляев упомянул, что вопрос возвращения уехавших артистов является актуальным, так как из-за разных взглядов на события многие семьи оказались разделены.
«Кто-то живет здесь, поддерживает нашу страну и нашего президента, кто-то предал это, уехал на Запад. Я знаю этих людей, это для меня больно, это вызывает у меня вопросы: как это вообще возможно? Ты же жил здесь, нас воспитывали одни и те же люди. Почему так можно было поменять все и с таким пренебрежением относиться к тому, что сейчас делает твоя страна?» — заключил он.
16:24:15 31-07-2026
Артистов хватает...
16:33:15 31-07-2026
Ни разу не слышал про Бурляева, который церкву в массы пытается запихнуть. Скорее всего я ничего не потерял. Не знал про депутата, не знаю за кого он "переживает"...
12:50:41 01-08-2026
Гость (16:33:15 31-07-2026) Ни разу не слышал про Бурляева, который церкву в массы пытае... Про Бурляева.
Кинодебют состоялся ещё в школьные годы. В 1960 году Андрей Кончаловский, который тогда заканчивал ВГИК и снимал курсовую работу, случайно встретил на улице Николая и пригласил на главную роль в фильме «Мальчик и голубь». На Венецианском кинофестивале 1962 года эта картина получила «Бронзового льва св. Марка
Кончаловский порекомендовал юного актёра Андрею Тарковскому, и тот пригласил Бурляева на роль подростка, которого война лишила детства, в фильме «Иваново детство» (1962). На том же Венецианском кинофестивале картина получила главный приз — «Золотого льва св. Марка». Позже Бурляев снялся у Тарковского ещё раз — в фильме «Андрей Рублёв» (1966), где сыграл роль Бориски в новелле «Колокол». Далее была продолжительная актерская и режиссерская карьера.
Личная жизнь: 3 брака. Первый брак — с актрисой Натальей Варлей, второй брак — с режиссёром и актрисой Натальей Бондарчук, третий брак — с актрисой Ингой Шатовой.
07:46:04 02-08-2026
Гость (12:50:41 01-08-2026) Про Бурляева. Кинодебют состоялся ещё в школьные годы. ... Скрепоносец-троебрачник! Ну-ну... Очередной лживый выкормыш советской эпохи, который адаптировался к новому времени и удачно присосался к бюджету.
07:58:33 02-08-2026
Гость (07:46:04 02-08-2026) Скрепоносец-троебрачник! Ну-ну... Очередной лживый выкормыш ... вряд ли вам таблетки помогут....
16:37:31 31-07-2026
выходит давайте поймем и простим мужа пугачевой милейшего парня галкина который 10 лет плевал и поливал г*** Россию? извинимся перед ним, вернем обратно Аллу и его и будем им концерты организовывать и деньги наши кровные им еще 50 лет отдавать?????? А давайте выйдем и спросим 100 человек надо ли им вернуть галкина или нет и увидите что они ответят
18:05:50 31-07-2026
Холмс (16:37:31 31-07-2026) выходит давайте поймем и простим мужа пугачевой милейшего па... Для начала пусть принародно осудят израильскую военщину.
11:02:21 01-08-2026
Холмс (16:37:31 31-07-2026) выходит давайте поймем и простим мужа пугачевой милейшего па... а давайте... только ответ вас может удивить
17:03:51 01-08-2026
Гость (11:02:21 01-08-2026) а давайте... только ответ вас может удивить...
А может удивить вас.
17:16:38 31-07-2026
Уехали - все, до свидания.
Вернутся и снова изменят при первой возможности.
Эти либеральные пресмыкающиеся перед Западом тут не нужны.
18:02:28 31-07-2026
Интересно, принял бы обратно СССР тех, кто, ругая Сталина и нахваливая Гитлера, уехал из страны?
10:06:07 01-08-2026
Гость (18:02:28 31-07-2026) Интересно, принял бы обратно СССР тех, кто, ругая Сталина и ... А кто это был?
18:10:50 31-07-2026
Да не поедут они сюда и делать им тут нечего