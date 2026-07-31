Ключевым критерием здесь становится не просто факт приезда, а социально значимое поведение после него

31 июля 2026, 15:48, ИА Амител

Артист / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев высказал мнение, что артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут вернуться, если искренне раскаются и подтвердят свои слова действиями. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Нужно оставлять человеку возможность для покаяния. Разбойник, который всю жизнь был разбойником и был распят на кресте, покаялся искренне и был принят в Царство Божие. Поэтому я бы не отсекал эту возможность у людей, которые должны осознать свой грех», — отметил он.

Бурляев также подчеркнул, что искренность раскаяния должна подтверждаться не только словами, но и поступками.

«Это все будет видно — через средства массовой информации, по поступкам. По делам их узнаете, по поступкам это будет видно. Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека», — добавил собеседник агентства.

Бурляев упомянул, что вопрос возвращения уехавших артистов является актуальным, так как из-за разных взглядов на события многие семьи оказались разделены.