В числе тревожных сигналов — асимметрия, неровные края, неоднородный цвет

31 июля 2026, 15:22, ИА Амител

Больша родинка / Изображение сгенерировано Алиса AI от ИИ YandexART/ amic.ru

Дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью 360.ru призвала обратить внимание на форму и цвет родинок, поскольку неровные края и неоднородная окраска могут указывать на необходимость срочного обращения к врачу.

«В норме родинка бывает круглой или овальной, с четкими границами и ровным пигментом. Если же она меняется или изначально выглядит подозрительно, это может быть признаком злокачественного образования», — пояснила она.

Настороженность должны вызывать неправильная форма, размытые границы и неоднородная окраска. Опасным сигналом также может стать внезапный рост волос на поверхности родинки или их выпадение, подытожила специалист.

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