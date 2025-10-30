В России запущено производство первой вакцины против вируса папилломы человека

Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ

30 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: из архива amic.ru

В России запущено производство первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека. Препарат под названием "Цегардекс" разработан компанией "Нанолек", сообщили в пресс-службе производителя.

Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, которые считаются основной причиной развития рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Первые партии препарата поступят в гражданский оборот во второй половине 2026 года. К 2027 году компания планирует полностью покрыть потребности российской системы здравоохранения в вакцине от ВПЧ.

"Цегардекс" прошел клинические испытания в Сеченовском университете с участием 30 здоровых детей и подростков. Исследование показало, что по переносимости и безопасности российская вакцина не уступает зарубежному аналогу – нидерландскому "Гардасилу".

