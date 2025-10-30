В России запущено производство первой вакцины против вируса папилломы человека
Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ
30 октября 2025, 12:00, ИА Амител
В России запущено производство первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека. Препарат под названием "Цегардекс" разработан компанией "Нанолек", сообщили в пресс-службе производителя.
Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, которые считаются основной причиной развития рака шейки матки и других онкологических заболеваний.
Первые партии препарата поступят в гражданский оборот во второй половине 2026 года. К 2027 году компания планирует полностью покрыть потребности российской системы здравоохранения в вакцине от ВПЧ.
"Цегардекс" прошел клинические испытания в Сеченовском университете с участием 30 здоровых детей и подростков. Исследование показало, что по переносимости и безопасности российская вакцина не уступает зарубежному аналогу – нидерландскому "Гардасилу".
Ранее сообщалось, что в российских регионах отмечен резкий рост заболеваемости ветряной оспой. А дело все в том, что в десяти регионах страны наблюдается дефицит вакцин против болезни. Также прививку от ветрянки исключили из Национального календаря профилактических прививок в 2023 году.
15:39:44 30-10-2025
Опять всем впаривать начнут?..
17:09:20 30-10-2025
Гость (15:39:44 30-10-2025) Опять всем впаривать начнут?.. ...
Почему плачет трехлетка в семье антиваксеров? У него наступил кризис среднего возраста
16:40:56 30-10-2025
А что мешало это сделать леть 10 назад или ранее? Скольких женщин бы это спасло?
21:01:08 30-10-2025
Гость (16:40:56 30-10-2025) А что мешало это сделать леть 10 назад или ранее? Скольких ж... вы с Луны?? раньше она тоже была. но пр-ва США (!!!) вот ни че го не знают - и туда же .
21:00:21 30-10-2025
раньше была тоже, но не РФ, а производства США