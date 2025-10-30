НОВОСТИЗдоровье

В России запущено производство первой вакцины против вируса папилломы человека

Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ

30 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: из архива amic.ru
Фото: из архива amic.ru

В России запущено производство первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека. Препарат под названием "Цегардекс" разработан компанией "Нанолек", сообщили в пресс-службе производителя.

Вакцина защищает от четырех наиболее опасных типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, которые считаются основной причиной развития рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Первые партии препарата поступят в гражданский оборот во второй половине 2026 года. К 2027 году компания планирует полностью покрыть потребности российской системы здравоохранения в вакцине от ВПЧ.

"Цегардекс" прошел клинические испытания в Сеченовском университете с участием 30 здоровых детей и подростков. Исследование показало, что по переносимости и безопасности российская вакцина не уступает зарубежному аналогу – нидерландскому "Гардасилу".

Ранее сообщалось, что в российских регионах отмечен резкий рост заболеваемости ветряной оспой. А дело все в том, что в десяти регионах страны наблюдается дефицит вакцин против болезни. Также прививку от ветрянки исключили из Национального календаря профилактических прививок в 2023 году.

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru

В России через месяц начнут применять вакцину от рака для лечения пациентов

Персонализированная мРНК-вакцина против онкозаболеваний почти готова к применению
НОВОСТИЗдоровье

Россия вакцина препараты Ученые

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:39:44 30-10-2025

Опять всем впаривать начнут?..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:20 30-10-2025

Гость (15:39:44 30-10-2025) Опять всем впаривать начнут?.. ...
Почему плачет трехлетка в семье антиваксеров? У него наступил кризис среднего возраста

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:56 30-10-2025

А что мешало это сделать леть 10 назад или ранее? Скольких женщин бы это спасло?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:08 30-10-2025

Гость (16:40:56 30-10-2025) А что мешало это сделать леть 10 назад или ранее? Скольких ж... вы с Луны?? раньше она тоже была. но пр-ва США (!!!) вот ни че го не знают - и туда же .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:21 30-10-2025

раньше была тоже, но не РФ, а производства США

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров