До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 ноября

Также ожидаются метели и мокрый снег

05 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Небольшое потепление придет в Алтайский край 5 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит от -3 до +2 градусов. Местами выпадет небольшой снег, в том числе мокрый. Также ожидаются метели. На дорогах местами будет скользко. Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут -1...-3 градуса. Местами будет сильная гололедица, скорость ветра составит до 9 м/с. Также в начале дня будет небольшой снег.