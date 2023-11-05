До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 ноября
Также ожидаются метели и мокрый снег
05 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Небольшое потепление придет в Алтайский край 5 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в этот день составит от -3 до +2 градусов. Местами выпадет небольшой снег, в том числе мокрый. Также ожидаются метели. На дорогах местами будет скользко. Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле термометры покажут -1...-3 градуса. Местами будет сильная гололедица, скорость ветра составит до 9 м/с. Также в начале дня будет небольшой снег.
07:12:53 05-11-2023
Да уж гололедица в Барнауле присутствует. Всё говорят что готовы техника дополнительно закуплена, противогололедная смесь заготовлена. А как выйдешь на улицу ни чего не меняется. Почему? Междворовая территория сплошной ледяной каток. Такая же катушка на тротуарах.
12:12:15 05-11-2023
Гость (07:12:53 05-11-2023) Да уж гололедица в Барнауле присутствует. Всё говорят что г... Потому что сплошное вранье