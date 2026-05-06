До +27 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 6 мая

Местами ожидаются небольшие дожди

06 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Весенняя погода в Барнауле / Фото: amic.ru

До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 6 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +22...+27 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с.