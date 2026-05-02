Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
В крае работает более 900 патрульных групп, отметили в МЧС
02 мая 2026, 15:31, ИА Амител
В Алтайском крае с 4 по 8 мая на большей части территории сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю, с 2 по 3 мая высокая пожароопасность ожидается на территориях 35 муниципальных образований.
В целях оперативного реагирования и ликвидации ландшафтных пожаров 2 мая запланирована работа более 900 патрульных и патрульно-маневренных групп, отметили в ведомстве. Выставлено три временных противопожарных поста в Рубцовске, Красногорском и Первомайском районах.
«Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю продолжают проводить профилактические рейды в населенных пунктах Алтайского края. Напоминаем: сжигание сухой растительности и мусора в период особого противопожарного режима запрещено!» — добавили в МЧС.
