До +9 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 ноября

Местами по региону ожидается дождь и мокрый снег

10 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая и сырая погода установится в Алтайском крае 10 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +4...+9 градусов. Однако по северо-востоку местами будет прохладнее – до -2...+3 градусов.

Также местами по региону ожидается небольшой дождь и мокрый снег. В утренние часы местами изморозь и туман. На дорогах будет скользко.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в светлое время суток ожидается +1...+3 градуса. Утром также возможны изморозь и туман, зато днем будет преимущественно без осадков. Cкорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.