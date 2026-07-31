Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в Москве
Замоскворецкий суд столицы заключил ее на два месяца под стражу
31 июля 2026, 22:09, ИА Амител
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жанны Немцовой — дочери политика Бориса Немцова. Мера пресечения избрана в рамках дела об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ, сообщили ТАСС в пресс‑службе Мосгорсуда.
Суд назначил арест сроком на два месяца. Срок начнет исчисляться либо с момента задержания Немцовой на территории России, либо с даты ее передачи российским правоохранительным органам — в случае экстрадиции или депортации. В настоящее время Жанна Немцова находится за пределами РФ.
Напомним, отец Жанны, политик Борис Немцов, был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По этому делу пятерых фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — Темирлан Эскерханов, который получил 14 лет, — позднее заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.
* Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ
22:54:30 31-07-2026
Вы её поймайте сначала потом арестовывайте, зачем спектакль устраивать?
09:44:35 01-08-2026
Гость (22:54:30 31-07-2026) Вы её поймайте сначала потом арестовывайте, зачем спектакль ... Это чтобы подключить Интерпол. Дружественные государства должны будут передать.
11:14:18 01-08-2026
Гость (09:44:35 01-08-2026) Это чтобы подключить Интерпол. Дружественные государства дол... Замбия или Конго подключится?
14:07:25 01-08-2026
Гость (09:44:35 01-08-2026) Это чтобы подключить Интерпол. Дружественные государства дол...
Дружественные? Думаете она поедет в Афганистан или Беларусь?
20:39:23 01-08-2026
Гость (14:07:25 01-08-2026) Дружественные? Думаете она поедет в Афганистан или Белар... Может случайно. Всё равно жизнь осложняет. Вон Шульман в Казахстан часто ездила, теперь нет.
08:07:05 02-08-2026
Гость (09:44:35 01-08-2026) Это чтобы подключить Интерпол. Дружественные государства дол... Может обменять на каком-нибудь мосту?Не все ведь иноагенты сдёрнули с России.Или только менее ценные для запада остались?На шпиона не годится-те дороже стоят.Хоть тихие и незаметные.
23:15:14 31-07-2026
А куда будут прятаться дети нынешних?..
11:13:09 01-08-2026
Кхм... (23:15:14 31-07-2026) А куда будут прятаться дети нынешних?.....
При малейшем намеке на заваруху и конец всего этого маразма достанут вторые паспорта и благополучно улетят на острова. Последний свет погасит.