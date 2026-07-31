Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в Москве

Замоскворецкий суд столицы заключил ее на два месяца под стражу

31 июля 2026, 22:09, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жанны Немцовой — дочери политика Бориса Немцова. Мера пресечения избрана в рамках дела об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ, сообщили ТАСС в пресс‑службе Мосгорсуда.

Суд назначил арест сроком на два месяца. Срок начнет исчисляться либо с момента задержания Немцовой на территории России, либо с даты ее передачи российским правоохранительным органам — в случае экстрадиции или депортации. В настоящее время Жанна Немцова находится за пределами РФ.

Напомним, отец Жанны, политик Борис Немцов, был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По этому делу пятерых фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — Темирлан Эскерханов, который получил 14 лет, — позднее заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

* Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ