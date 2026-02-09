Суд Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*

Музыканта обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента

09 февраля 2026, 17:46, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron*. Арест избран на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, сообщает "Коммерсантъ".

Уголовное дело в отношении исполнителя было возбуждено 26 февраля 2024 года по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента лицом, уже подвергавшимся административному наказанию.

В апреле того же года Федорова привлекли в качестве обвиняемого, а в мае объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Местонахождение рэпера в настоящее время неизвестно, он скрывается от следствия.

* Признан иноагентом Минюстом РФ