Суд Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Музыканта обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента
09 февраля 2026, 17:46, ИА Амител
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron*. Арест избран на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, сообщает "Коммерсантъ".
Уголовное дело в отношении исполнителя было возбуждено 26 февраля 2024 года по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента лицом, уже подвергавшимся административному наказанию.
В апреле того же года Федорова привлекли в качестве обвиняемого, а в мае объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Местонахождение рэпера в настоящее время неизвестно, он скрывается от следствия.
* Признан иноагентом Минюстом РФ
00:06:04 10-02-2026
Видимо, ровно потому и позволили слинять "иноагенту", что сами "обвинители" испугались открытого суда над ним: как бы упёртый рэпер не превратил скамью "подсудимых" в трибуну для встречного обвинения!
10:10:44 10-02-2026
Как меня умиляет это заочное правосудие... Его заочно расстреляли, а ему заочно стало стыдно за это.. Они понимают, что это декларация беспомощности правоохранительной системы??