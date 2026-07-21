ООН: удар ВСУ по Wildberries могут квалифицировать как военное преступление
Если в ходе проверки будет установлено, что объект Wildberries не использовался в военных целях, атака может подпадать под признаки нарушения международного гуманитарного права
21 июля 2026, 21:30, ИА Амител
На брифинге в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан назвал украинские удары по складам компании Wildberries в Тамбовской и Московской областях военными преступлениями с точки зрения международного гуманитарного права, пишет ТАСС.
«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — особо отметил Аль-Хитан.
Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения детального расследования данного инцидента.
Напомним, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в Котовске и Электростали, что привело к ранениям более 80 человек.
07:59:25 22-07-2026
Ой, а что случилось?
08:42:05 22-07-2026
Вообще кто то слушает эту до мозга костей прогнившую кантору что она там говорит?
10:24:11 22-07-2026
Гость (08:42:05 22-07-2026) Вообще кто то слушает эту до мозга костей прогнившую кантору...
А что вам про это говорят в ящике?
09:11:17 22-07-2026
"могут квалифицировать как военное преступление" - а могут и не квалифицировать. Давайте понаблюдаем за развитием ситуации. А то слишком много стало новостей про "могут", но подчас не пишут чем окончилось в итоге. А самое важное это итог, а не намерения. Напишите потом, что ООН не увидело военного преступления. Ну чтобы понимать как на это реагирует ООН. А то когда ООН за нас - так ООН няшечки, а когда ООН против нас - тогда они лобковые вши и перхоть на носках. А люди в ООН одни и те же.