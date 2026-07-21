Если в ходе проверки будет установлено, что объект Wildberries не использовался в военных целях, атака может подпадать под признаки нарушения международного гуманитарного права

21 июля 2026, 21:30, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

На брифинге в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан назвал украинские удары по складам компании Wildberries в Тамбовской и Московской областях военными преступлениями с точки зрения международного гуманитарного права, пишет ТАСС.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — особо отметил Аль-Хитан.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения детального расследования данного инцидента.

Напомним, что в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в Котовске и Электростали, что привело к ранениям более 80 человек.