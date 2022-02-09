Жители Бийска пожаловались на осадки из сажи, выпадающие круглый год

Жители посёлка Гавань в бийском Заречье пожаловались на осадки из сажи, которые появляются из-за сгорания отходов Льнокомбината. Фотографии чёрного снега они опубликовали в сообществе “Инцидент Бийск”.

Котельная Льнокомбината расположена прямо напротив Гавани. По словам жителей посёлка, чёрные осадки выпадают на их улицы весь год, причём буквально каждый день. Люди уже обращались и в прокуратуру, и в экологические ведомства. В декабре 2021 года руководство Льнокомбината заверило, что устранит проблему за два месяца, однако сажа до сих пор продолжает загрязнять посёлок.

“Осторожно, опасная зона, тяжело дышать, возможность попадания сажи в глаза” — вот такой плакат пора уже поставить при въезде в наш посёлок”, — возмущаются люди.

Ранее жители Рубцовска пожаловались, что практически не могут открыть окна на проветривание — в воздухе стоит едкий запах гари и дыма. Подобные сообщения поступают каждый день из всех частей города, а хуже всего приходится Черёмушкам. Рубцовчане рассказывают о “химическом” запахе в воздухе, особо они отметили Гражданский переулок и Азовскую улицу, а также жёлтый дым с лесоперерабатывающего предприятия ЛДК.

Также Росприроднадзор назвал Сибирь самым загрязнённым федеральным округом.