Экономист раскрыл простой способ сэкономить до 20% зарплаты за год
Секрет не в том, чтобы "ни на что не тратить", а в том, чтобы перенастроить привычные финансовые привычки
30 июля 2026, 20:30, ИА Амител
Популярная система накопления средств в конвертах позволяет ежегодно экономить от 10 до 20% дохода, заявил в интервью изданию "Абзац" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покаместов.
По его мнению, это происходит потому, что человек систематически распределяет свои регулярные доходы между обязательными расходами, что снижает риск импульсивных покупок.
Благодаря данной системе у человека формируется неприкосновенный запас средств, в то время как основные потребности покрываются за счет заранее запланированных сумм.
«Эта система действительно удобна, потому что и дисциплинирует, и структуру сбережений формирует, и не позволит другой руке залезть в кубышку, уменьшая их ценность. У банков сегодня тоже есть такой инструментарий, человек может распределять деньги либо на счетах, либо в наличной форме. В год экономия от суммы сбережений может достигать от 10 до 20% в зависимости от степени желания взять оттуда часть. Экономию рождает то, что кубышку тратить нельзя, а если она вложена в финансовые инструменты, например, то деньги и доход приносят, и сами по себе не тают», — уточнил Покаместов.
Ранее россиянам назвали регионы, где зарплаты за десять лет выросли почти в 3,2 раза.
20:47:49 30-07-2026
кофе дома пейте.
посчитал сколько в день, в централку относил, в риобо в гулливере и в цуме, на первом этаже, пока цум был.
люди месяц на эти деньги могли продукты покупать.
не бахвалюсь, но экономия - очень существенная
23:08:43 30-07-2026
Трагати (20:47:49 30-07-2026) кофе дома пейте.посчитал сколько в день, в централку отн... Оттт молодец, я вам больше скажу, кто 40 зарабатывает они туда и не ходят, при ЗП 100+ и отсутствии ипотекокредитов получается немного откладывать.
09:02:08 31-07-2026
А секрет, похоже ,действительно прост.Чем меньше мы будем иметь разных экономистов и прочих экспертов на своей шее,тем лучше нам будет жить.
09:49:50 31-07-2026
Африканыч (09:02:08 31-07-2026) А секрет, похоже ,действительно прост.Чем меньше мы будем им... Почему у нас в америке не так ? Сплошь экономисты и эксперты, процветаем!
10:28:07 31-07-2026
Илья Покаместов работает доцентом на кафедре финансового и инвестиционного менеджмента в Финансовом университете при Правительстве РФ. При этом у него большой опыт работы в финансовом секторе — он занимал руководящие должности в банках и факторинговых компаниях.
Учитывая, что он совмещает академическую деятельность с работой в бизнесе, его доход, скорее всего, складывается не только из зарплаты в университете, но и из гонораров за лекции, публикации, участие в экспертных советах и, возможно, доходов от собственных проектов (например, от компании «Факторинг про», где он был генеральным директором).