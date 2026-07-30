Секрет не в том, чтобы "ни на что не тратить", а в том, чтобы перенастроить привычные финансовые привычки

30 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Популярная система накопления средств в конвертах позволяет ежегодно экономить от 10 до 20% дохода, заявил в интервью изданию "Абзац" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покаместов.

По его мнению, это происходит потому, что человек систематически распределяет свои регулярные доходы между обязательными расходами, что снижает риск импульсивных покупок.

Благодаря данной системе у человека формируется неприкосновенный запас средств, в то время как основные потребности покрываются за счет заранее запланированных сумм.

«Эта система действительно удобна, потому что и дисциплинирует, и структуру сбережений формирует, и не позволит другой руке залезть в кубышку, уменьшая их ценность. У банков сегодня тоже есть такой инструментарий, человек может распределять деньги либо на счетах, либо в наличной форме. В год экономия от суммы сбережений может достигать от 10 до 20% в зависимости от степени желания взять оттуда часть. Экономию рождает то, что кубышку тратить нельзя, а если она вложена в финансовые инструменты, например, то деньги и доход приносят, и сами по себе не тают», — уточнил Покаместов.

Ранее россиянам назвали регионы, где зарплаты за десять лет выросли почти в 3,2 раза.