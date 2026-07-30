Политолог назвал причины сноса дома сатирика Михаила Задорнова в Латвии
Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации
30 июля 2026, 19:30, ИА Амител
Дерусификация и коммерческий интерес стали одними из причин, по которым латвийские власти решили снести дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале. Об этом в беседе с aif.ru сказал политолог Руслан Панкратов.
Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации, которая ведется в Латвии на протяжении многих лет.
«В такой логике дом русского сатирика — не приоритет для сохранения, а актив, который проще пустить под снос, чем защищать. Официальная позиция государства сформировала климат, в котором никто не считает нужным отстаивать наследие, если оно носит русское имя», — подчеркнул Панкратов.
Второй причиной, по мнению политолога, стали личные счеты латвийских властей с творчеством сатирика:
«Задорнов был неудобен — он смеялся над постсоветскими элитами по обе стороны границы, включая прибалтийские, и делал это талантливо и зло. Едкость его юмора не забывается, а замалчивание памяти о нем — самый простой способ снять с повестки неудобную фигуру».
Третья причина — коммерческий интерес, ведь участок площадью 2,8 тыс. квадратных метров находится в престижной Юрмале.
Стоит отметить, что дом Задорнова располагался на территории градостроительного памятника государственного значения, поэтому демонтаж пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Власти разрешили уничтожить все постройки, возведенные при жизни Задорнова.
Напомним, Михаил Задорнов скончался в 2017 году. Усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой, однако она проживает в Москве и не смогла содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и продали.
19:57:20 30-07-2026
Смотрел ролик, в котором Задорнов показывал тот дом. Впервые увидел посредине дома настоящий очаг (не печь)) Действительно латвийские власти воротят нос от русского наследия. Ну а что? У латвийцев раса нордическая, выдержаная, хоть и малюсенькая.
20:28:12 30-07-2026
Гость (19:57:20 30-07-2026) Смотрел ролик, в котором Задорнов показывал тот дом. Впервые... У латвийцев? Раса? Поржал, спасибо. Может национальность все таки?
Да и поговорка соотв. есть - у латЫША (так правильно) хрен да душа.
09:33:02 31-07-2026
Шинник (20:28:12 30-07-2026) У латвийцев? Раса? Поржал, спасибо. Может национальность все... а вы,шинник,ни к какой расе не принадлежите?Случаем не из инопланетян-ржачек ? ) "Термин ввёл в начале XX века русско-французский антрополог Иосиф Деникер, который описывал её носителей как высоких, стройных людей со светлыми волосами и глазами, розовой кожей и долихоцефальным (удлинённым) черепом." А размеры черепа можно снять только штангенциркулем.
09:40:48 31-07-2026
Гость (09:33:02 31-07-2026) а вы,шинник,ни к какой расе не принадлежите?Случаем не из ин... К европеоидной естественно. А теперь обоснуй "латвийскую" расу, раз ты такой расист. Заодно можешь латышскую обосновать.
10:59:35 31-07-2026
Шинник (09:40:48 31-07-2026) К европеоидной естественно. А теперь обоснуй "латвийскую" р... "У латвийцев раса нордическая, выдержанная, хоть и малюсенькая"... ))
12:58:46 31-07-2026
Гость (10:59:35 31-07-2026) "У латвийцев раса нордическая, выдержанная, хоть и малюсеньк... про латышей анекдот: приходят 2 латыша в публичный дом. Постучали им из за двери вопрос по какой цене? Они думали думали и ответили - бесплатно давай. Им доску с дыркой выкинули, пользуйтесь мол
20:16:05 30-07-2026
Хозяин - барин. Ну не понравилась мне халупа, снес и построил заново , в своем вкусе.
21:02:17 30-07-2026
Афиноген (20:16:05 30-07-2026) Хозяин - барин. Ну не понравилась мне халупа, снес и построи... С помощью неподкупленного Управления Национального наследия Латвии.
21:40:04 30-07-2026
Гость (21:02:17 30-07-2026) С помощью неподкупленного Управления Национального наследия... На кой оно мне? Прочитай внимательно пост выше.
22:17:18 30-07-2026
Афиноген (21:40:04 30-07-2026) На кой оно мне? Прочитай внимательно пост выше.... Статью внимательнее прочти. На какой территории стояла усадьба?
13:13:12 31-07-2026
Гость (22:17:18 30-07-2026) Статью внимательнее прочти. На какой территории стояла усадь... Ну так и написано - хозяин-барин! Захотел снести, оплатил услуги агентства и аля-улю!
23:03:47 30-07-2026
Придурки, чего от них ждать. Шмальнуть бы...
13:12:36 31-07-2026
гость (23:03:47 30-07-2026) Придурки, чего от них ждать. Шмальнуть бы......
Мы не трогаем страны-члены НАТО. Потому что мы конечно их заборем за три дня, поэтому даже и возиться не стоит)))
09:35:54 31-07-2026
По версии лингвиста Макса Фасмера, слово «чухонец» образовано от этнонима «чудь» (так в древнерусских летописях называли ряд прибалтийско-финских народностей) с добавлением экспрессивного суффикса -хно
10:29:02 31-07-2026
да и пёс с ним, его же продали, так что пострадает только нынешний владелец
10:56:45 31-07-2026
Гость (10:29:02 31-07-2026) да и пёс с ним, его же продали, так что пострадает только ны... "За деревьями леса не видеть".Пословица такая )
11:06:29 31-07-2026
Гость (10:56:45 31-07-2026) "За деревьями леса не видеть".Пословица такая )...
У параноика везде враги. Диагноз такой