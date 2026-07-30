Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации

30 июля 2026, 19:30, ИА Амител

Михаил Задорнов / Фото: Саверкин Александр / ITAR-TASS

Дерусификация и коммерческий интерес стали одними из причин, по которым латвийские власти решили снести дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале. Об этом в беседе с aif.ru сказал политолог Руслан Панкратов.

Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации, которая ведется в Латвии на протяжении многих лет.

«В такой логике дом русского сатирика — не приоритет для сохранения, а актив, который проще пустить под снос, чем защищать. Официальная позиция государства сформировала климат, в котором никто не считает нужным отстаивать наследие, если оно носит русское имя», — подчеркнул Панкратов.

Второй причиной, по мнению политолога, стали личные счеты латвийских властей с творчеством сатирика:

«Задорнов был неудобен — он смеялся над постсоветскими элитами по обе стороны границы, включая прибалтийские, и делал это талантливо и зло. Едкость его юмора не забывается, а замалчивание памяти о нем — самый простой способ снять с повестки неудобную фигуру».

Третья причина — коммерческий интерес, ведь участок площадью 2,8 тыс. квадратных метров находится в престижной Юрмале.

Стоит отметить, что дом Задорнова располагался на территории градостроительного памятника государственного значения, поэтому демонтаж пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Власти разрешили уничтожить все постройки, возведенные при жизни Задорнова.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в 2017 году. Усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой, однако она проживает в Москве и не смогла содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и продали.