Премьер Латвии заявил о намерении полностью прекратить торговлю с Россией
Андрис Кулбергс назвал экономические связи "ненужной зависимостью", но признал, что для разрыва потребуется согласование с Евросоюзом
03 июня 2026, 09:33, ИА Амител
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении полностью прекратить торговлю с Россией. По его словам, экономические связи с Москвой представляют собой "ненужную зависимость, которая только ухудшает ситуацию", сообщает "Абзац" со ссылкой на Delfi.
Глава правительства поручил министру иностранных дел Байбе Браже найти решение этого вопроса, однако признал, что окончательный разрыв необходимо будет согласовать с Евросоюзом, поскольку Латвия действует в рамках единого торгового сообщества.
При этом Кулбергс отметил, что фармацевтическая отрасль страны не сможет быстро перестроиться на другие рынки — этот вопрос планируется обсудить отдельно с руководителями профильных компаний.
09:45:01 03-06-2026
какие же все они безголовые рабы. Как же им нравится прислуживать и подлизывать. мерзость.
10:34:03 03-06-2026
Гость (09:45:01 03-06-2026) какие же все они безголовые рабы. Как же им нравится прислуж...
Вы напоминаете одного из супругов, от которого ушла "вторая половина". Вместо того, чтобы устраивать свою жизнь, вы продолжаете подглядывать за "бывшим" и мыть его кости.
11:06:18 03-06-2026
Кхм... (10:34:03 03-06-2026) Вы напоминаете одного из супругов, от которого ушла "вто... раньше учили в школе.
сейчас в телевизоре/интернете.
из анекдота старого:,, умные, к умным, а табе пакет".
16:47:56 03-06-2026
Кхм... (10:34:03 03-06-2026) Вы напоминаете одного из супругов, от которого ушла "вто... Нет, здесь другая ситуация. Выросшие дети захотели жить отдельно от родителей. Потому что посчитали, что родители сами материально плохо устроены и детям не дают жить хорошо. Ладно, родители выделили детям шикарное наследство, просторное фешенебельное жильё в прекрасном климате. Казалось бы, живите и радуйтесь! Но нет!
Выросшие дети поливают родителей грязью, всячески оскорбляют, но при этом считают, что родители должны оказывать материальную поддержку в виде всяческих преференций для развития их бизнеса. Между тем, полученное наследство ветшает и дряхлеет. Мало того, «родители» построили свой бизнес в обход «детей», портовую инфраструктуру в Усть-Луге, что позволило отказаться от традиционных исторических портов в прибалтийских республиках. Поскольку прибыль малых балтийских народов основывалась исключительно на выгодном географическом положении для морских перевозок, с утратой этого преимущества их экономика окончательно стала дотационной. Как получить дотации ЕС? Самый короткий путь, по их мнению, активно русофобить и участвовать разными способами (санкциями, поставкой товаров военного назначения, оружия, живой силы) в военных действиях против России. Чтобы, расчленив РФ, получить законное право в делёжке пирога.
Что, разумеется, вызывает серьёзные опасения в России и необходимость мониторить ситуацию, а вовсе не стремление «наблюдать за ушедшей супругой». Поскольку здесь не супружеские отношения, не равноценные.
10:01:34 03-06-2026
Парня шпроты покусали...
10:40:11 03-06-2026
От добра от добра не ищат.
10:44:51 03-06-2026
Гость (10:40:11 03-06-2026) От добра от добра не ищат....
*ищут
11:06:22 03-06-2026
Всецело поддерживаю!
Назло России сами себе добровольно отмораживают уши
12:28:02 03-06-2026
ну все, как мы без... этого... как его...
Д..
а, вспомнила! [радуется]
как мы без Dzинтарса, братцы?
12:31:40 03-06-2026
Россия торгует с Латвией, вот это новость
12:38:04 03-06-2026
Гость (12:31:40 03-06-2026) Россия торгует с Латвией, вот это новость... Причём, лекарствами. Вот сейчас похохочем, когда в аптеках один индейский пирамидон останется. И китайский "иохимбе".🤣
12:38:44 03-06-2026
а что с флагом на фото? низ оторвало и перевернулся?
13:03:45 03-06-2026
мимопроходил (12:38:44 03-06-2026) а что с флагом на фото? низ оторвало и перевернулся?... Может флаг Сербии зачем-то в новость про Россию и Литву вставили?
12:49:17 03-06-2026
По данным на май 2026 года, население Латвии составляет 1 757 715 человек. Примерно как в Новосибирске.
16:57:06 03-06-2026
Гость (12:49:17 03-06-2026) По данным на май 2026 года, население Латвии составляет 1 75... Экспорт из Латвии в РФ: ~€962 млн. Россия стабильно входит в число ключевых экспортных партнеров Латвии.Импорт из РФ в Латвию: ~€100–126 млн. Сократился более чем в 14 раз по сравнению с досанкционным 2021 годом. Ну это Вам к задуматься....
18:27:40 03-06-2026
Гость (16:57:06 03-06-2026) Экспорт из Латвии в РФ: ~€962 млн. Россия стабильно входит в... Вижу спеца международной торговли. Вот только экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны, а импорт - ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз. Джинсы то наверное все таки импортные носишь, али портки экспортные?