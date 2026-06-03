Премьер Латвии заявил о намерении полностью прекратить торговлю с Россией

Андрис Кулбергс назвал экономические связи "ненужной зависимостью", но признал, что для разрыва потребуется согласование с Евросоюзом

03 июня 2026, 09:33, ИА Амител

Российский флаг / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении полностью прекратить торговлю с Россией. По его словам, экономические связи с Москвой представляют собой "ненужную зависимость, которая только ухудшает ситуацию", сообщает "Абзац" со ссылкой на Delfi.

Глава правительства поручил министру иностранных дел Байбе Браже найти решение этого вопроса, однако признал, что окончательный разрыв необходимо будет согласовать с Евросоюзом, поскольку Латвия действует в рамках единого торгового сообщества.

При этом Кулбергс отметил, что фармацевтическая отрасль страны не сможет быстро перестроиться на другие рынки — этот вопрос планируется обсудить отдельно с руководителями профильных компаний.