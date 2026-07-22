Ближайшие три–пять лет могут стать периодом перераспределения влияния — и есть конкретные факторы, которые будут этому способствовать

22 июля 2026, 21:48, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может стать для России возможностью изменить позицию США по украинскому вопросу, отметил политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с "Абзацем".

Эксперт подчеркнул, что отказ США предоставить Украине помощь в размере 400 миллионов долларов можно рассматривать как положительный сигнал, который будет способствовать улучшению отношений между странами. По его мнению, диалог между Лавровым и Рубио может стать еще одним шагом на пути к нормализации отношений, если США прекратят оказывать поддержку Украине.

Ордуханян также добавил, что российскую сторону на встрече будут интересовать вопросы, связанные с участием США в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, визитом директора ФБР Кэша Пателя в Россию и проблемами дипломатической собственности. Он пояснил, что статус работы дипломатов должен быть урегулирован, так как текущая ситуация создает неудобства для обеих сторон.

«Для Трампа сейчас сложилась объективно сложная ситуация, поэтому нормализация отношений с Россией, безусловно, состоит в интересах, прежде всего, США. Но мы не будем скрывать: нам тоже нужно выбить Америку из бандеро-нацистского пула. Отказ от помощи Украине на 400 миллионов долларов от Вашингтона — это первый обнадеживающий шаг. Хотя мы с вами знаем, что нынешняя американская администрация умеет удивлять как со знаком плюс, так и со знаком минус, однако, если в этой ситуации удастся реанимировать дух Анкориджа, многие вопросы могут сами собой решиться», — уточнил Ордуханян.

Ранее сообщалось, что США навязывают гражданство детям российских дипломатов.