Эксперт рассказал, как может измениться расстановка сил между Россией и США
Ближайшие три–пять лет могут стать периодом перераспределения влияния — и есть конкретные факторы, которые будут этому способствовать
22 июля 2026, 21:48, ИА Амител
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может стать для России возможностью изменить позицию США по украинскому вопросу, отметил политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с "Абзацем".
Эксперт подчеркнул, что отказ США предоставить Украине помощь в размере 400 миллионов долларов можно рассматривать как положительный сигнал, который будет способствовать улучшению отношений между странами. По его мнению, диалог между Лавровым и Рубио может стать еще одним шагом на пути к нормализации отношений, если США прекратят оказывать поддержку Украине.
Ордуханян также добавил, что российскую сторону на встрече будут интересовать вопросы, связанные с участием США в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, визитом директора ФБР Кэша Пателя в Россию и проблемами дипломатической собственности. Он пояснил, что статус работы дипломатов должен быть урегулирован, так как текущая ситуация создает неудобства для обеих сторон.
«Для Трампа сейчас сложилась объективно сложная ситуация, поэтому нормализация отношений с Россией, безусловно, состоит в интересах, прежде всего, США. Но мы не будем скрывать: нам тоже нужно выбить Америку из бандеро-нацистского пула. Отказ от помощи Украине на 400 миллионов долларов от Вашингтона — это первый обнадеживающий шаг. Хотя мы с вами знаем, что нынешняя американская администрация умеет удивлять как со знаком плюс, так и со знаком минус, однако, если в этой ситуации удастся реанимировать дух Анкориджа, многие вопросы могут сами собой решиться», — уточнил Ордуханян.
Ранее сообщалось, что США навязывают гражданство детям российских дипломатов.
22:13:56 22-07-2026
если США прекратят оказывать поддержку Украине - запросто, на пару - тройку месяцев! Или у них есть кнопка вкл-выкл (нравится - не н..). Ейропа хоть открытым текстом вещает - уничтожить Россию любыми средствами..
22:16:29 22-07-2026
Тот же дух Анкориджа, только справа.
23:13:46 22-07-2026
Musik (22:16:29 22-07-2026) Тот же дух Анкориджа, только справа. ... Дух, он и в Африке дух. Сейчас он пытается и Россию сожрать. Может кто из дибеастов напишет про империализм с человеческим лицом?
05:48:22 23-07-2026
Юэсэям глубоко начхать на украину и россию. Им лишь бы побольше продать оружия хоть кому...
10:33:35 23-07-2026
США главный выгодоприобретатель.
Как и в первой, как и во второй мировой войне.
Они перекраивают мир в свою пользу, ослабляют все страны, ухудшают услосия жизни. Они зарабатывают, одновременно продают всем оружие, перетягивают к себе умных людей, финансы, производства.
А их риторика что они за мир и якобы отказ от поставок - лицемерия и ложь, этот волк прикидывается овечкой, в СМИ звучат лестные слова чтобы создавать положительный имидж.
Как говорил один из их президентов времен второй мировой: "будем помогать проигрывающей стороне, чтобы они как можно дольше убивали друг друга"
01:02:51 28-07-2026
Гость (10:33:35 23-07-2026) США главный выгодоприобретатель.Как и в первой, как и во... А как вы думаете , как относились к России , к примеру европейцы, когда российская империя была жандармом Европы, Понятно, что США тогда были еще не в форме.