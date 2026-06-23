Фанаты Шатунова назвали его святым и раскритиковали ИИ-версию "Седой ночи"

Слушатели артиста считают, что нейросеть не сделает песню на уровне его таланта

23 июня 2026, 19:31, ИА Амител

Фото: канал Shot в "Максе"

Утром 23 июня фанаты певца, солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова собрались на Троекуровском кладбище, чтобы помянуть его в четвертую годовщину смерти, пишет Shot в "Максе".

По словам одной из пришедших, у ее дочери день рождения совпадает с днем памяти Шатунова, поэтому утром она едет на кладбище, а вечером отмечает с дочкой ее праздник.

На могилу музыканта принесли много белых роз. Помянуть Шатунова приехал клавишник Игорь Маркс. Он возложил цветы к памятнику музыканта. Провели панихиду и выпустили белых голубей. Родственников артиста не было: Светлана Шатунова с дочкой и сыном проживают в Германии.

Многие фанаты в беседе с журналистами раскритиковали ИИ-версию песни "Седая ночь". По их словам, лучше оставить хиты Шатунова в оригинале — исполнение у нейросети намного хуже, тем более в английской версии. Самого Шатунова одна из пришедших назвала "чистейшим святым человеком".

Юра Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.