Камнерезная гордость Алтая. Выставка в честь 220-летия Колыванского завода открылась в Барнауле

Тонкие и уникальные работы из яшмы, кварцита и порфира от алтайских камнерезов можно увидеть в краеведческом музее. 20 апреля здесь открылась выставка, посвящённая 220-летию Колыванского завода. В экспозицию вошли около 150 предметов: это и знаменитые вазы, мозаичные панно, ювелирные изделия, также сувенирная продукция. Особый интерес представляет камея (медальон) «Родомысл», выполненная резчиком Фёдором Голубцовым на двухслойной яшме в 1839 году.

Такая тонкая резьба — где виден каждый волосок, каждый ноготок на пальце царя Александра I — стала общепризнанным образцом мастерства колыванских мастеров-камнерезов среди профессионального сообщества. Предмет был предоставлен партнёром выставки — Музеем истории развития камнерезного дела на Алтае им. И.И. Ползунова (с. Колывань) и будет доступен публике менее месяца. Сама выставка продлится в Барнауле до 26 июня.

Новости

Прочее Там оживает камень: как удивляет мир Колыванский камнерезный завод

Справка: Колыванский камнерезный завод построен в 1802 году на месте медеплавильного завода династии Демидовых. Первоначально носил название шлифовальной фабрики. После Петергофской и Екатеринбургской это была третья и последняя в России фабрика по работе с камнем. Её принципиальное отличие в том, что на Колыванской впервые применили энергию воды для механической обработки камня.



За время существования фабрики было изготовлено более 900 значимых произведений. Большая часть из них сохранилась до нашего времени. Только в Эрмитаже хранится 89 ваз, торшеров, 4 камеи, а также знаменитая Царица ваз, размер которой по большому диаметру более пяти метров.



Сегодня изделия завода можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях разных стран, в том числе Турции, Японии, Швеции, Франции и пр.