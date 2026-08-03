Тяжелобольного человека нередко крестят прямо в больнице, а в некоторых приходах практикуют крещение в открытых водоемах

03 августа 2026, 15:48, ИА Амител

Крещение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости отметил, что крещение можно проводить не только в храме, однако для совершения таинства необходимо наличие воды.

«Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем день памяти Владимира Великого — крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре», — рассказал отец Феодорит.

По словам иеромонаха, крещение предполагает погружение человека в освященную воду.

«Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову, например, когда крестят человека на больничной койке», — пояснил иеромонах.

Отец Феодорит также уточнил, что в случае угрозы жизни и отсутствия священника крестить может любой православный христианин.

«Если крестят умирающего, то рядом с ним может не оказаться священника, тогда крестит любой православный христианин. Он должен сказать: "Крещается раб Божий такой-то (такая-то), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь". При этом желательно окропить, а если возможно — и погрузить в обычную воду, если нет святой. Однако также известно, что в пустынях крестили песком», — рассказал собеседник агентства.

Если человек выживает после такого крещения, священник завершает обряд молитвами и миропомазанием, заключил отец Феодорит.