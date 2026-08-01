Гериатр Минздрава раскрыла ключевые признаки старения
Врач обозначила комплекс симптомов старения — от физиологических до сенсорных
01 августа 2026, 17:21, ИА Амител
Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости перечислила основные проявления возрастных изменений в организме.
К ним относятся снижение функций органов и систем, замедление скорости ходьбы, а также когнитивные и сенсорные нарушения, в том числе проблемы со зрением и слухом. Эксперт также напомнила о классификации ВОЗ, согласно которой период молодости завершается в 45 лет.
Кроме того, по словам Ткачевой, важную роль в поддержании здоровья в пожилом возрасте играют профилактические меры: вакцинация против пневмококка и гриппа помогает снизить риск инфекционных заболеваний и потенциально способствует увеличению продолжительности жизни.
17:29:22 01-08-2026
возраст в голове.
давно замечаю, что стал, крайне сентиментальным.
С смотрю любимые сериалы и фильмы- тяжело переношу художественную смерть персонажей.
17:56:55 01-08-2026
Трагати (17:29:22 01-08-2026) возраст в голове.давно замечаю, что стал, крайне сентиме... плачешь?
как Пьер Ришар в,, Папашах"?
18:14:14 01-08-2026
Трагати (17:29:22 01-08-2026) возраст в голове.давно замечаю, что стал, крайне сентиме...
нет, конечно.
но мои любимые сериалы: бандитский спб и вавилон 5 - очень непросто пересматривать, зная, что многие актеры уже умерли.
также как один из любимых фильмов - посторонним вход воспрещен, где ребятишки уже глубокие старики или умерли.
18:56:36 01-08-2026
нам то не гони.©
пересматривая финал ,,Проффесионала"
всхлипываешь..
19:37:07 01-08-2026
музыка Эннио. (18:56:36 01-08-2026) нам то не гони.©пересматривая финал ,,Проффесионала"...
это правда.
и лютый флешбэк на похоронах Бельмондо.
21:49:22 01-08-2026
Бог заложил долголетие без болезней на наших ступнях и руках, массируйте их и не надо будет лопать лекарства и шляться по врачам.
23:15:44 01-08-2026
Беда не в том, что я стар, беда в том, что в голове я все ещё молод!
08:43:00 02-08-2026
это не беда.
в следующей жизни будет вновь и детство, и юность, и молодость, и зрелость.
16:41:21 02-08-2026
Реклама прививок? Не.. мы ещё пожить хотим. А зрение и слух у всех снижаются. -1, как у студентов! А всё комп...
08:32:40 03-08-2026
Старость не радость!