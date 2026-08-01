Врач обозначила комплекс симптомов старения — от физиологических до сенсорных

01 августа 2026, 17:21, ИА Амител

Пенсионер, пенсия, стаж / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости перечислила основные проявления возрастных изменений в организме.

К ним относятся снижение функций органов и систем, замедление скорости ходьбы, а также когнитивные и сенсорные нарушения, в том числе проблемы со зрением и слухом. Эксперт также напомнила о классификации ВОЗ, согласно которой период молодости завершается в 45 лет.

Кроме того, по словам Ткачевой, важную роль в поддержании здоровья в пожилом возрасте играют профилактические меры: вакцинация против пневмококка и гриппа помогает снизить риск инфекционных заболеваний и потенциально способствует увеличению продолжительности жизни.



