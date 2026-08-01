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Гериатр Минздрава раскрыла ключевые признаки старения

Врач обозначила комплекс симптомов старения — от физиологических до сенсорных

01 августа 2026, 17:21, ИА Амител

Пенсионер, пенсия, стаж / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсионер, пенсия, стаж / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости перечислила основные проявления возрастных изменений в организме.

К ним относятся снижение функций органов и систем, замедление скорости ходьбы, а также когнитивные и сенсорные нарушения, в том числе проблемы со зрением и слухом. Эксперт также напомнила о классификации ВОЗ, согласно которой период молодости завершается в 45 лет.

Кроме того, по словам Ткачевой, важную роль в поддержании здоровья в пожилом возрасте играют профилактические меры: вакцинация против пневмококка и гриппа помогает снизить риск инфекционных заболеваний и потенциально способствует увеличению продолжительности жизни.

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НОВОСТИОбщество


 

Здоровье Россия
       

Комментарии 10

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Трагати

17:29:22 01-08-2026

возраст в голове.
давно замечаю, что стал, крайне сентиментальным.
С смотрю любимые сериалы и фильмы- тяжело переношу художественную смерть персонажей.

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музыка Эннио.

17:56:55 01-08-2026

Трагати (17:29:22 01-08-2026) возраст в голове.давно замечаю, что стал, крайне сентиме... плачешь?
как Пьер Ришар в,, Папашах"?

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Трагати

18:14:14 01-08-2026

Трагати (17:29:22 01-08-2026) возраст в голове.давно замечаю, что стал, крайне сентиме...
нет, конечно.
но мои любимые сериалы: бандитский спб и вавилон 5 - очень непросто пересматривать, зная, что многие актеры уже умерли.
также как один из любимых фильмов - посторонним вход воспрещен, где ребятишки уже глубокие старики или умерли.

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музыка Эннио.

18:56:36 01-08-2026

нам то не гони.©
пересматривая финал ,,Проффесионала"
всхлипываешь..

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Трагати

19:37:07 01-08-2026

музыка Эннио. (18:56:36 01-08-2026) нам то не гони.©пересматривая финал ,,Проффесионала"...
это правда.
и лютый флешбэк на похоронах Бельмондо.

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Гость

21:49:22 01-08-2026

Бог заложил долголетие без болезней на наших ступнях и руках, массируйте их и не надо будет лопать лекарства и шляться по врачам.

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Гость

23:15:44 01-08-2026

Беда не в том, что я стар, беда в том, что в голове я все ещё молод!

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колесо Сансары.

08:43:00 02-08-2026

это не беда.
в следующей жизни будет вновь и детство, и юность, и молодость, и зрелость.

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гость

16:41:21 02-08-2026

Реклама прививок? Не.. мы ещё пожить хотим. А зрение и слух у всех снижаются. -1, как у студентов! А всё комп...

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Александр

08:32:40 03-08-2026

Старость не радость!

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