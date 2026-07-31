Во время сна запускаются механизмы восстановления тканей и детоксикации

31 июля 2026, 23:47, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Врач Ольга Шуппо в интервью RT подчеркнула важность соблюдения природных биоритмов для здоровья, что включает регулярный сон и пробуждение в одно и то же время.

Научный руководитель сети клиник Grand Clinic, специализирующейся на иммунореабилитации и превентивной медицине, объяснила, что с 23:00 до 03:00 организм активно вырабатывает мелатонин — гормон, снижающий уровень кортизола и глюкозы после физических нагрузок.

«То есть гормона, который снижает уровень кортизола после тяжелых нагрузок и уровень глюкозы. В это время человек обязательно должен спать. Мелатонин очень важен для человека — это еще и гормон молодости, который замедляет старение», — поделилась она.

Шуппо предостерегла, что недостаток сна препятствует восстановлению клеток, что делает организм более восприимчивым к инфекциям и негативным внутренним воздействиям в течение дня.

«Стоит приучить себя ложиться спать примерно в одно время и не поздно. Лучше всего ложиться спать пораньше, примерно в 21–23 часа. В комнате для сна должно быть около +17...+20 °C. Именно при такой температуре укрепляются митохондрии ночью», — отметила она.

Врач также посоветовала избегать использования гаджетов за несколько часов до сна и употреблять успокаивающие чаи или травяные настои.

«Для расслабления нервной системы можно принять ванну с магниевой солью. Очень хорошо себя зарекомендовали одеяла с утяжелителями в виде стеклянных шариков, имитирующих объятия. Сейчас такие одеяла широко применяются людьми с нарушениями сна и страдающими тревожностью», — добавила она.

В завершение Шуппо отметила, что на ночь лучше не есть.